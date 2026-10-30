Путин готовит удар по западу Украины, но есть нюанс: что известно о реальной угрозе

Президент Украины Владимир Зеленский, а затем и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечали угрозу пусков баллистики с территории Беларуси по западным областям Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог, журналист Кирилл Сазонов убежден, что угроз на самом деле нет.

"Пугать Европу, да. Шантажировать Европу возможностью обстрела, да. Бить реально с территории Беларуси по территории Украины? Нет. На это Лукашенко не пойдет под каким-либо предлогом, потому что он прекрасно знает, каким будет ответ", — отметил Сазонов.

Военный заметил, что территория Беларуси небольшая и для Украины там есть много интересных целей — НПЗ, производства, которые пока никто не трогает. Однако, заметил Сазонов, цели вынесут и быстро, ведь их никуда не перенесешь. К тому же, отметил он, Лукашенко на войне хорошо зарабатывает, поэтому и держит нейтралитет — не вступает в войну открыто.

"Лукашенко очень хорошо зарабатывает на войне и поставит все это под удар. Украина вынесет все это реально за 2-3 ночи или даже за 2-3 дня. Такого ПВО, как вокруг Москвы, у Лукашенко нет нигде. Ему самому придется прятаться. С другой стороны, и Путин его не будет принуждать. Ему приятно ударить по Ровно, Львову, логистике с ЕС на украинском, но российский генералитет и Путин тоже понимают, что все будет вынесено, буквально расстреляно. Ему дороже все сохранить, поэтому ничего нам с территории Беларуси не улетит и ничего нам с этой стороны не грозит”, — подчеркнул военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, российские войска могут нанести удар баллистике. Самая высокая угроза обстрела для Киева и Киевской области.



