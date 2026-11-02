"Путин будет пищать от боли": что ВСУ готовят России

Одним из главных рычагов давления на Россию эксперты называют удары по НПЗ.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что топливный кризис в России – это уже сама по себе неплохая почва для переговоров. Он отметил, что за три дня ударов было поражено три НПЗ, обеспечивающих до 10% нефтепереработки в России.

По его словам, если Украина за два-три месяца сможет вынести хотя бы большую часть нефтепереработки, то это будет очень серьезным аргументом для Путина соглашаться на переговоры и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ведь, отметил Сазонов, без бензина в России ситуация значительно усугубится.

"Вопрос один: насколько реально мы сможем это вынести? Вот 10% за трое суток, по моему мнению, это достаточно показательно. По данным осинтеров, атаки носят масштабный характер. Во время одного удара из строя могут выходить сразу несколько технологических установок", — пояснил Сазонов.

Практика показала, отметил военный, что выводить из строя какую-нибудь одну установку нерационально. Враг ее восстанавливает, конечно, есть паузы в работе НПЗ, однако повреждения ликвидируют и работу возобновляют. На Куйбышевском НПЗ сразу подожгли в 12 местах, из-за чего объект выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

"Поэтому будем работать широкомасштабно. Мне кажется, это логично, это напрашивается. Это хорошая, если не почва для переговоров, то удобрение для этой почвы. Нужно еще найти одно-два слабых места РФ, активно на них давить. И тогда Путин будет пищать от боли в разных тональностях, но вообще непрерывно, то можно, в принципе, его брать за шиворот и вести хоть в Турцию, хоть в Абу-Даби, куда угодно. Он будет ближе к переговорам, он лучше для них созреет, мне кажется”, — объяснил он.

Военный отметил, что никто Украине хороших условий для переговоров не создаст. Надо, подытожил Сазонов, делать это самим.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению Кирилла Сазонова, баллистика не полетит по Украине с территории Беларуси.



