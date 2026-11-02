"Путин будет пищать от боли": что ВСУ готовят России

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Кречмаровская Наталия
Одним из главных рычагов давления на Россию эксперты называют удары по НПЗ.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что топливный кризис в России – это уже сама по себе неплохая почва для переговоров. Он отметил, что за три дня ударов было поражено три НПЗ, обеспечивающих до 10% нефтепереработки в России.
По его словам, если Украина за два-три месяца сможет вынести хотя бы большую часть нефтепереработки, то это будет очень серьезным аргументом для Путина соглашаться на переговоры и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ведь, отметил Сазонов, без бензина в России ситуация значительно усугубится.
Практика показала, отметил военный, что выводить из строя какую-нибудь одну установку нерационально. Враг ее восстанавливает, конечно, есть паузы в работе НПЗ, однако повреждения ликвидируют и работу возобновляют. На Куйбышевском НПЗ сразу подожгли в 12 местах, из-за чего объект выгорел полностью и восстановлению не подлежит.
Военный отметил, что никто Украине хороших условий для переговоров не создаст. Надо, подытожил Сазонов, делать это самим.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению Кирилла Сазонова, баллистика не полетит по Украине с территории Беларуси.