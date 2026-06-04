Путін підвищує ставки: які міста України можуть опинитися під ударом “Орєшніка”

Лідер РФ Володимир Путін заявив про можливість повномасштабного застосування новітньої балістичної ракети "Орєшнік". Ця зброя позиціонується Кремлем як інструмент стратегічного залякування, а вибір потенційних цілей є питанням політичного та військового розрахунку. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, по якому місту чи містах України Путін може запустити “Орєшнік”.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у разі нового використання "Орешника" Росія, найімовірніше, обере не випадкову ціль, а місто з максимальним політичним резонансом. Найвищий ризик оцінює для Києва та Київської області. Водночас не можна виключати удари по Дніпру чи Харкову. Основною метою такого кроку буде не стільки досягнення військового результату, скільки демонстрація сили, залякування населення та спроба вплинути на рішення України і її союзників. Важливо розуміти, що будь-які прогнози щодо конкретних ударів залишаються припущеннями, оскільки остаточні рішення залежать від військово-політичного керівництва РФ та розвитку ситуації на фронті.

Чат-бот Gemini припускає, що найбільш імовірним об'єктом для демонстраційного чи масованого удару "Орєшніком" є Київ. Саме в столиці розташовані урядові квартали та центри військового командування, які російське керівництво публічно називало пріоритетними цілями. Наступним у зоні найвищого ризику є Дніпро. Це місто вже ставало полігоном для першого випробування цієї ракети через розвинену промислову базу та близькість до лінії фронту. Також під загрозою залишаються Харків та Одеса, оскільки удари по них здатні заблокувати логістику та посилити гуманітарний тиск. Проте саме Київ залишається головною політичною мішенню Кремля для подібних операцій.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що найбільш вірогідним кандидатом на удар "Орєшніком" є не конкретне місто, а один із центрів прийняття рішень або енергетичний хаб на заході України. Росія продемонструвала, що для неї важливіший психологічний ефект, ніж військова доцільність, та її мета — поглибити розкол у суспільстві, змусити владу думати про захист кожного міста, розпорошуючи сили ППО. Обраним регіоном може стати Львівська або Івано-Франківська область, адже удар там матиме найбільший медійний резонанс та продемонструє вразливість навіть регіонів, які вважаються "тиловими". Повторна атака на Дніпро менш імовірна, оскільки не створить такого ж інформаційного шуму.

Попри різні оцінки штучних інтелектів, усі прогнози сходяться в одному: у разі застосування "Орєшніка" Росія обиратиме цілі не лише за військовою, а й за політичною та психологічною значущістю. Найчастіше серед потенційних мішеней називають Київ, Дніпро та Харків, тоді як окремі оцінки допускають удари по західних регіонах України для максимального медійного ефекту. Водночас будь-які прогнози щодо конкретних міст залишаються припущеннями, адже реальні рішення Кремля залежать від військової ситуації, політичних цілей та прагнення посилити тиск на Україну і її партнерів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи спробує Путін захопити Київ до кінця 2026 року.



