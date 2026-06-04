Путин повышает ставки: какие города Украины могут оказаться под ударом "Орешника"

Лидер РФ Владимир Путин заявил о возможности полномасштабного применения новейшей баллистической ракеты "Орешник". Это оружие позиционируется Кремлем как инструмент стратегического устрашения, а выбор потенциальных целей является вопросом политического и военного расчета. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, по какому городу или городам Украины Путин может запустить "Орешник".

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в случае нового использования "Орешника" Россия, скорее всего, выберет не случайную цель, а город с максимальным политическим резонансом. Самый высокий риск оценивает для Киева и Киевской области. В то же время, нельзя исключать удары по Днепру или Харькову. Основной целью такого шага будет не столько достижение военного результата, сколько демонстрация силы, устрашение населения и попытка повлиять на решение Украины и ее союзников. Важно понимать, что любые прогнозы по конкретным ударам остаются предположениями, поскольку окончательные решения зависят от военно-политического руководства РФ и развития ситуации на фронте.

Чат-бот Gemini предполагает, что наиболее вероятным объектом для демонстрационного или массированного удара "Орешником" является Киев. Именно в столице находятся правительственные кварталы и центры военного командования, которые российское руководство публично называло приоритетными целями. Следующим в зоне высочайшего риска является Днепр. Этот город уже становился полигоном для первого испытания этой ракеты из-за развитой промышленной базы и близости к линии фронта. Также под угрозой остаются Харьков и Одесса, поскольку удары по ним способны заблокировать логистику и усилить гуманитарное давление. Однако именно Киев остается главной политической мишенью Кремля для подобных операций.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что наиболее вероятным кандидатом на удар "Орешником" является не конкретный город, а один из центров принятия решений или энергетический хаб на западе Украины. Россия продемонстрировала, что для нее более важный психологический эффект, чем военная целесообразность, и ее цель – углубить раскол в обществе, заставить власть думать о защите каждого города, распыляя силы ПВО. Выбранным регионом может стать Львовская или Ивано-Франковская область, ведь удар там будет иметь самый медийный резонанс и продемонстрирует уязвимость даже регионов, которые считаются "тыловыми". Повторная атака на Днепр менее вероятна, поскольку не создаст такого же информационного шума.

Несмотря на разные оценки искусственных интеллектов, все прогнозы сходятся в одном: в случае применения "Орешника" Россия будет выбирать цели не только по военной, но и политической и психологической значимости. Чаще среди потенциальных мишеней называют Киев, Днепр и Харьков, тогда как отдельные оценки допускают удары по западным регионам Украины для максимального медийного эффекта. В то же время, любые прогнозы относительно конкретных городов остаются предположениями, ведь реальные решения Кремля зависят от военной ситуации, политических целей и стремления усилить давление на Украину и ее партнеров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, попытается ли Путин захватить Киев до конца 2026 года.



