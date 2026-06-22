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Путін підозріло мовчить про Москву та Крим, але продовжує погрожувати: що заявив

Лідер РФ Путін мовчить про Крим та Москву, однак погрожує НАТО

22 червня 2026, 15:56
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Кречмаровская Наталия

Російський лідер Володимир Путін жодного разу не висловився щодо ударів України по об’єктах у Москві та Криму, щодо ситуації на півострові.

Путін підозріло мовчить про Москву та Крим, але продовжує погрожувати: що заявив

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов опублікував відео Путіна, де той погрожує відповідним рішенням, якщо війна з Україною перетвориться на війну з НАТО. 

“Про Москву та обстріли — ні слова. Про Крим — ні звуку. Але говорить про НАТО. Путін попереджав, що удари західними ракетами по РФ означатимуть вступ НАТО до прямої війни. Ну, якраз сьогодні по військовому заводу у Воронежі дуже потужно завдали удару ракетами Storm Shadow. Виробництва Британії. І що?”, — написав військовий.

Щодо заяви Путіна, то, за його словами, завдавати ударів сучасними високоточними системами великої дальності західного виробництва українська армія не в змозі — вона не може цього робити.

Російський лідер зауважив, що для завдання таких ударів потрібні розвіддані натовських супутників, чого в України немає. За його словами, польотні завдання до цих ракетних систем можуть, по суті, вносити лише військовослужбовці країн НАТО.

“Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у воєнному конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде прийнято, це означатиме не що інше, як пряма участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні в Україні. Це їхня пряма участь. І це вже, звичайно, істотно змінює саму суть, саму природу конфлікту. Це означатиме, що країни НАТО, США, європейські країни воюють із Росією. А якщо це так, то, маючи на увазі зміну самої суті цього конфлікту, ми прийматимемо відповідне рішення, виходячи з тих загроз, які нам створюватимуться”, — пояснив лідер РФ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Україна може деокупувати Крим. 




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Джерело: https://t.me/Kirilovolodimirovich/28920
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