Путин подозрительно молчит о Москве и Крыме, но продолжает угрожать: что заявил

Российский лидер Владимир Путин ни разу не высказался по поводу ударов Украины по объектам в Москве и Крыму, по ситуации на полуострове.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов опубликовал видео Путина, где тот угрожает соответствующим решением, если война с Украиной превратится в войну с НАТО.

"О Москве и обстрелах — ни слова. О Крыме — ни звука. Но говорит о НАТО. Путин предупреждал, что удары западными ракетами по РФ будут означать вступление НАТО в прямую войну. Ну, как раз сегодня по военному заводу в Воронеже очень мощно нанесли удар ракетами Storm Shadow. Производства Британии. И что?", — написал военный.

Что касается заявления Путина, то, по его словам, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии — она не может этого делать.

Российский лидер отметил, что для нанесения таких ударов нужны разведданные натовских спутников, чего у Украины нет. По его словам, полетные задачи в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО.

"Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне в Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенно меняет саму суть, это, конечно, существенно меняет саму суть. США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сущности этого конфликта, мы будем принимать соответствующее решение исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", – пояснил лидер РФ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Украина может деоккупировать Крым.



