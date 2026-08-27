Путін підніме ставки до вкрай небезпечної межі: чому насправді глава ЦРУ терміново завітав до Москви

Таємна поїздка директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви могла бути пов’язана з бажанням Вашингтона напряму попередити російське керівництво про неприпустимість нової ескалації. США можуть мати інформацію про можливі плани Кремля, зокрема щодо провокацій проти східного флангу НАТО. Таку версію озвучив політолог Володимир Фесенко.

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Реткліфф прибув до російської столиці 25 серпня та провів закриті переговори з представниками спецслужб РФ. З Володимиром Путіним директор ЦРУ, за офіційними повідомленнями, не зустрічався, а деталі контактів сторони не розкрили. Дональд Трамп назвав візит "напіврутинним", водночас припустивши, що такі контакти можуть сприяти пошуку шляхів завершення війни проти України.

Фесенко звертає увагу на історичну паралель. У листопаді 2021 року тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс також їздив до Москви. Тоді США вже мали розвіддані про підготовку Росії до масштабного вторгнення в Україну та намагалися застерегти Кремль від такого кроку.

"Цілком ймовірно, і я теж до цього схиляюся, що головна тема — це були певні попередження щодо ризиків ескалації війни і можливих сценаріїв ескалації війни з боку Росії", — зазначив Фесенко.

На думку політолога, цього разу одним із предметів занепокоєння Вашингтона можуть бути можливі російські провокації проти держав НАТО. Особливо вразливим напрямком він вважає країни Балтії. Москва теоретично могла б піти не на повномасштабне вторгнення, а на обмежену військову операцію, щоб перевірити готовність союзників реально виконувати зобов’язання за п’ятою статтею НАТО.

"Може бути якась провокація або спецоперація проти однієї з країн НАТО. Найбільш вразливими в цьому плані є країни Балтії", — пояснив політолог.

За оцінкою Фесенка, розрахунок Кремля може полягати у тому, щоб використати страх західних країн перед прямим зіткненням із Росією та ризиком ядерної ескалації. Тоді загроза великої війни перетворюється на інструмент політичного шантажу, за допомогою якого Москва спробує домогтися поступок і в українському питанні.

"Треба налякати війною і примусити європейців чи американців до поступок, щоб вони пожертвували, не повністю нами, а частково", — заявив Фесенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчі тижні можуть стати визначальними для подальшого розвитку війни, а Україна ризикує опинитися не суб’єктом, а об’єктом домовленостей між великими державами. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко, коментуючи можливі переговори США, Китаю та Росії.