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Захід підготував Україні капітулятивний сценарій закінчення війни: експерт приголомшив деталями

Політолог Віктор Бобиренко вважає, що восени боротьба навколо можливого припинення війни може загостритися, а Україна ризикує стати частиною ширшого торгу між великими державами

27 серпня 2026, 08:35
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Клименко Елена

Найближчі тижні можуть стати визначальними для подальшого розвитку війни, а Україна ризикує опинитися не суб’єктом, а об’єктом домовленостей між великими державами. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко, коментуючи можливі переговори США, Китаю та Росії.

Захід підготував Україні капітулятивний сценарій закінчення війни: експерт приголомшив деталями

Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, ключовим моментом може стати активізація контактів між Вашингтоном і Пекіном. Серед тем, які потенційно можуть обговорювати Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, Бобиренко назвав торговельні суперечки, Тайвань, Іран та Україну. При цьому українське питання може стати частиною значно ширшого глобального торгу.

"На превеликий жаль, Україна там не буде суб'єктом переговорів. Вона буде об'єктом. Будуть домовлятися не з нами про нас, а без нас про нас", — заявив Бобиренко.

Політолог припускає, що одним зі сценаріїв може стати спроба заморозити війну. Водночас формат такої паузи матиме принципове значення. За словами Бобиренка, Україні невигідна модель, за якої припиняються далекобійні удари, але Росія зберігає можливість продовжувати бойові дії безпосередньо на фронті.

"Заморозка — просто не б'ємо по тилах — невигідна. І тому Путін може сказати: “А давайте вони не б'ють, а нам можна”", — пояснив політолог.

Він звернув увагу, що в такому разі під загрозою залишатимуться прифронтові міста, зокрема Суми, Харків, Запоріжжя та Херсон. Натомість повне припинення бойових дій, на його думку, створило б для Кремля іншу проблему — Росія втратила б можливість просуватися та покращувати свої позиції на полі бою.

Бобиренко вважає, що ситуація може суттєво змінитися восени. Важливим чинником він називає не лише дипломатію, а й наближення холодного сезону та російські плани щодо української енергетики. 

"Поки що це вигідніше нам, тому що поки що тепло. А з листопада буде перевага в цьому плані у росіян, тому що вони вибиватимуть саме нашу енергетику", — прогнозує Бобиренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Вашингтон навряд чи піде на різкі геополітичні кроки щодо Росії до переговорів президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Американська адміністрація покладає великі надії на майбутній контакт із Пекіном, тому намагається не створювати додаткових подразників напередодні зустрічі. Таку думку висловив політтехнолог Юрій Подорожній.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=EtVdOF4Ht14
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