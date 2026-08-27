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Запад подготовил Украине капитулятивный сценарий окончания войны: эксперт ошеломил деталями

Политолог Виктор Бобиренко считает, что осенью борьба вокруг возможного прекращения войны может обостриться, а Украина рискует стать частью более широкого торга между крупными государствами

27 августа 2026, 08:35
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Клименко Елена

В ближайшие недели могут стать определяющими для дальнейшего развития войны, а Украина рискует оказаться не субъектом, а объектом договоренностей между великими государствами. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко, комментируя возможные переговоры США, Китая и России.

Запад подготовил Украине капитулятивный сценарий окончания войны: эксперт ошеломил деталями

Фото: из открытых источников

По его оценке, ключевым моментом может стать активизация контактов между Вашингтоном и Пекином. Среди тем, которые могут обсуждать Дональд Трамп и Си Цзиньпин, Бобиренко назвал торговые споры, Тайвань, Иран и Украину. При этом украинский вопрос может стать частью более широкого глобального торга.

"К большому сожалению, Украина там не будет субъектом переговоров. Она будет объектом. Будут договариваться не с нами о нас, а без нас о нас", — заявил Бобиренко.

Политолог предполагает, что одним из сценариев может стать попытка заморозить войну. В то же время формат такой паузы будет иметь принципиальное значение. По словам Бобиренко, Украине невыгодна модель, при которой прекращаются дальнобойные удары, но Россия сохраняет возможность продолжать боевые действия непосредственно на фронте.

"Заморозка — просто не бьем по тылам — невыгодна. И потому Путин может сказать: "А давайте они не бьют, а нам можно"", — пояснил политолог.

Он обратил внимание, что в таком случае будут под угрозой оставаться прифронтовые города, в частности Сумы, Харьков, Запорожье и Херсон. Полное прекращение боевых действий, по его мнению, создало бы для Кремля другую проблему — Россия потеряла бы возможность продвигаться и улучшать свои позиции на поле боя.

Бобиренко считает, что ситуация может существенно измениться осенью. Важным фактором он называет не только дипломатию, но и приближение холодного сезона и российские планы по украинской энергетике.  

"Пока это выгоднее нам, потому что пока тепло. А с ноября будет преимущество в этом плане у россиян, потому что они будут выбивать именно нашу энергетику", — прогнозирует Бобиренко.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Вашингтон вряд ли пойдет на резкие геополитические шаги в отношении России к переговорам президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Американская администрация возлагает большие надежды на предстоящий контакт с Пекином, поэтому старается не создавать дополнительных раздражителей в преддверии встречи. Такое мнение высказал политтехнолог Юрий Подорожний.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EtVdOF4Ht14
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