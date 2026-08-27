Путин поднимет ставки до крайне опасного предела: почему на самом деле глава ЦРУ срочно посетил Москву

Тайная поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву могла быть связана с желанием Вашингтона напрямую предупредить российское руководство о недопустимости новой эскалации. США могут иметь информацию о возможных планах Кремля, в частности, по провокациям против восточного фланга НАТО. Такую версию озвучил политолог Владимир Фесенко.

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Ретклифф прибыл в российскую столицу 25 августа и провел закрытые переговоры с представителями спецслужб РФ. С Владимиром Путиным директор ЦРУ, по официальным сообщениям, не встречался, а детали контактов стороны не раскрыли. Дональд Трамп назвал визит "полурутным", в то же время предположив, что такие контакты могут способствовать поиску путей завершения войны против Украины.

Фесенко обращает внимание на историческую параллель. В ноябре 2021 тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс также ездил в Москву. Тогда США уже имели разведданные о подготовке России к масштабному вторжению в Украину и пытались обезопасить Кремль от такого шага.

"По всей вероятности, и я тоже к этому склоняюсь, что главная тема — это были определенные предупреждения относительно рисков эскалации войны и возможных сценариев эскалации войны со стороны России", — отметил Фесенко.

По мнению политолога, на этот раз одним из предметов обеспокоенности Вашингтона могут быть возможные российские провокации против государств НАТО. Особенно уязвимым направлением он считает страны Балтии. Москва теоретически могла пойти не на полномасштабное вторжение, а на ограниченную военную операцию, чтобы проверить готовность союзников реально выполнять обязательства по пятой статье НАТО.

"Может быть, какая-то провокация или спецоперация против одной из стран НАТО. Наиболее уязвимыми в этом плане являются страны Балтии", — пояснил политолог.

По оценке Фесенко, расчет Кремля может состоять в том, чтобы использовать страх западных стран перед прямым столкновением с Россией и риском ядерной эскалации. Тогда угроза великой войны превращается в инструмент политического шантажа, с помощью которого Москва попытается добиться уступок и в украинском вопросе.

"Надо испугать войной и принудить европейцев или американцев к уступкам, чтобы они пожертвовали, не полностью нами, а частично", — заявил Фесенко.

Портал " Комментарии" уже писал , что ближайшие недели могут стать определяющими для дальнейшего развития войны, а Украина рискует оказаться не субъектом, а объектом договоренностей между великими государствами. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко, комментируя возможные переговоры США, Китая и России.