Путін підготував вкрай небезпечну ескалацію в Україні: політолог приголомшив правдою про нову окупацію

Росія продовжує шукати нові способи тиску на Україну та її західних партнерів, а одним із можливих сценаріїв залишається використання території Білорусі. Водночас говорити про неминучий масштабний наступ із північного напрямку поки що передчасно. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.

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Коментуючи заяви про можливу загрозу для Чернігівщини, експерт зазначив, що з військової точки зору такий сценарій викликає чимало запитань.

"З військової точки зору це навряд чи можливо, а якщо говорити з точки зору ресурсів і політичної доцільності, то навіщо взагалі це росіянам?", – сказав Клочок.

За його словами, розмови про можливу спробу наступу через Брянську область або Білорусь тривають уже давно, однак наразі немає достатніх підстав вважати такий сценарій доконаним фактом.

"Поки що цю інформацію розглядаю як один із сценаріїв, а не як доконаний факт", – наголосив політолог.

Водночас Клочок не виключає, що Кремль може використати інші механізми тиску. Зокрема, Росія здатна розтягувати лінію фронту, змушуючи Україну перекидати сили на нові напрямки.

"Це буде розтягування фронту, розпорошення сил і спроби посилити свої позиції перед можливими переговорами", – пояснив експерт.

Окрему увагу політолог звернув на дії європейських держав. За його словами, країни НАТО вже системно готуються до потенційних викликів із боку Росії, інвестуючи у власну оборону та збільшуючи виробництво озброєння.

"Вони готуються дуже цікаво. Їхня підготовка має системний характер. Вони вкладають гроші, стратегія розписана на кілька років", – зазначив Клочок.

Коментуючи ситуацію навколо Білорусі, експерт підкреслив, що Мінськ залишається важливим інструментом Кремля. Водночас повторення сценарію лютого 2022 року він вважає менш імовірним.

"Путін використав територію Білорусі як свою. Таке може бути. Але зараз ситуація вже інша, ніж у 2022 році", – сказав політолог.

"Коментарі" вже писали, що колишній народний депутат Борислав Береза звинуватив центральну владу у зриві підготовки Києва до нового опалювального сезону. На його думку, кошти, які мали бути використані для посилення енергетичної безпеки столиці, місяцями залишалися невикористаними, що могло поставити місто під загрозу напередодні зими.