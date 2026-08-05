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Путин подготовил крайне опасную эскалацию в Украине: политолог ошеломил правдой о новой оккупации

Политолог Валерий Клочок считает, что Россия может использовать белорусское направление для давления на Украину и НАТО, однако полномасштабное наступление вызывает сомнения из-за нехватки необходимых ресурсов.

5 августа 2026, 18:05
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Клименко Елена

Россия продолжает искать новые способы давления на Украину и ее западных партнеров, а одним из возможных сценариев остается использование Беларуси. В то же время говорить о неизбежном масштабном наступлении с северного направления пока преждевременно. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.

Путин подготовил крайне опасную эскалацию в Украине: политолог ошеломил правдой о новой оккупации

Фото: из открытых источников

Комментируя заявления о возможной угрозе Черниговщине, эксперт отметил, что с военной точки зрения такой сценарий вызывает немало вопросов.

"С военной точки зрения это вряд ли возможно, а если говорить с точки зрения ресурсов и политической целесообразности, то зачем вообще это россиянам?" – сказал Клочок.

По его словам, разговоры о возможной попытке наступления через Брянскую область или Беларусь продолжаются уже давно, однако пока нет достаточных оснований считать такой сценарий свершившимся фактом.

"Пока эту информацию рассматриваю как один из сценариев, а не как свершившийся факт", — подчеркнул политолог.

В то же время Клочок не исключает, что Кремль может использовать другие механизмы давления. В частности, Россия способна растягивать линию фронта, заставляя Украину опрокидывать силы на новые направления.

"Это будет растяжение фронта, распыление сил и попытки усилить свои позиции перед возможными переговорами", – объяснил эксперт.

Особое внимание политолог обратил на действия европейских государств. По его словам, страны НАТО уже системно готовятся к потенциальным вызовам России, инвестируя в собственную оборону и увеличивая производство вооружения.

"Они готовятся очень интересно. Их подготовка носит системный характер. Они вкладывают деньги, стратегия расписана на несколько лет", — отметил Клочок.

Комментируя ситуацию вокруг Беларуси, эксперт подчеркнул, что Минск остается важным инструментом Кремля. В то же время, повторение сценария февраля 2022 года он считает менее вероятным.

"Путин использовал территорию Беларуси как свою. Такое может быть. Но сейчас ситуация уже иная, чем в 2022 году", – сказал политолог.

" Комментарии" уже писали , что бывший народный депутат Борислав Береза обвинил центральные власти в срыве подготовки Киева к новому отопительному сезону. По его мнению, средства, которые должны использоваться для усиления энергетической безопасности столицы, месяцами оставались неиспользованными, что могло поставить город под угрозу накануне зимы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wUgJ4TAbmIE&t=2s
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