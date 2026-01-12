Путін підготував нові проблеми для України: розкрито шокуючу мету останніх ударів Кремля

Упродовж останніх місяців Росія активно випробовувала атаки ударними безпілотниками, включно з "Шахедами", по українській залізничній інфраструктурі. Про це в ефірі "Radio NV" розповів військовий експерт Денис Попович.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, встановлення системи "Старлінк" значно збільшило дальність польоту дронів у порівнянні зі стандартними моделями. Хоча й класичний "Шахед" має значну дальність, ключовим є не лише відстань, а й точність управління. Основна мета атак — знизити ефективність перекидання вантажів від польського кордону, тому дрони б’ють по певних стратегічних напрямках.

Спершу російські удари були спрямовані на залізничну інфраструктуру: пошкоджували тягові підстанції, вузли та логістичні хаби. Згодом об’єктами стали окремі тепловози та залізничні склади, що створює значні проблеми для логістики та руху вантажів.

Попович наголосив, що подібні атаки Росія відпрацьовувала на території Сумської та Чернігівської областей, а тепер поступово перейшла до Житомирської області. Це зумовлює серйозні загрози для перевезень та підсилює потребу у захисних заходах.

Генеральний штаб уже розробляє контрзаходи для протидії безпілотникам. Серед можливих дій — залучення додаткових сил ППО на ключових маршрутах, використання мобільних комплексів ППО та посилення захисту стратегічних залізничних вузлів. Експерт підкреслив, що дрони зазвичай рухаються по одному-двох маршрутах, тож додаткове розміщення протиповітряних сил на цих траєкторіях є логічним і ефективним рішенням.

Портал "Коментарі" вже писав, що якщо у когось ще залишалися сумніви щодо результативності далекобійних атак по території Росії, останні події дають на них чітку відповідь, наголошує політолог Петро Олещук.