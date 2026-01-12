З росіянами можна спілкуватися лише однією "мовою": Україні озвучили новий жорсткий ультиматум

Якщо у когось ще залишалися сумніви щодо результативності далекобійних атак по території Росії, останні події дають на них чітку відповідь, наголошує політолог Петро Олещук.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ударні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ успішно виконали бойові завдання по двох стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ. У Нейському районі Костромської області пролунали потужні вибухи на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління. Детонація боєприпасів тривала протягом усієї ночі, що змусило місцеву владу терміново евакуйовувати мешканців навколишніх населених пунктів.

Знищений склад мав важливе значення для російської армії, адже саме з нього здійснювалося постачання боєприпасів до об’єктів нижчого рівня на західному та центральному напрямках. Фактично йдеться про серйозний удар по логістиці противника.

Крім того, дрони СБУ завдали ураження нафтобазі "Геркон Плюс" у населеному пункті Стрєлєцкіє Хутора Липецької області. Після атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, що призвела до зупинки його роботи.

Початок нового року лише підтвердив: цілі для українських сил давно визначені. Очевидно, що Україна й надалі нарощуватиме інтенсивність ударів по військовій та економічній інфраструктурі РФ. Саме такі дії, а не дипломатичні формулювання, стають дієвим інструментом тиску та способом донесення української позиції. Це мова сили, яку в Росії сприймають найкраще, наголосив політолог.

