Если у кого-то еще оставались сомнения в результативности дальнобойных атак по территории России, последние события дают на них четкий ответ, отмечает политолог Петр Олещук.

Фото: из открытых источников

По его словам, ударные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ успешно выполнили боевые задачи по двум стратегическим объектам в глубоком тылу РФ. В Нейском районе Костромской области прогремели мощные взрывы на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления. Детонация боеприпасов продолжалась всю ночь, что заставило местные власти срочно эвакуировать жителей окрестных населенных пунктов.

Уничтоженный состав имел важное значение для русской армии, ведь именно из него осуществлялось снабжение боеприпасами в объекты низшего уровня на западном и центральном направлениях. Фактически речь идет о серьезном ударе по логистике противника.

Кроме того, дроны СБУ нанесли поражение нефтебазе "Геркон Плюс" в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области. После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар, приведший к остановке его работы.

Начало нового года только подтвердило: цели для украинских сил давно определены. Очевидно, что Украина и дальше будет наращивать интенсивность ударов по военной и экономической инфраструктуре РФ. Именно такие действия, а не дипломатические формулировки, становятся действенным инструментом давления и способом донесения украинской позиции. Это язык силы, которую в России воспринимают лучше всего, подчеркнул политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские регионы все чаще превращаются в финансовое бремя для государственного бюджета. Многие населенные пункты уже не способны даже обеспечить минимальные обязательства, которые раньше выполняли без проблем. Структурная слабость региональных бюджетов стала особенно заметна на фоне санкций, потери внешних рынков и ухудшения мировой экономической конъюнктуры, отмечают в Службе внешней разведки.