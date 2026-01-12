logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин подготовил новые проблемы для Украины: раскрыта шокирующая цель последних ударов Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин подготовил новые проблемы для Украины: раскрыта шокирующая цель последних ударов Кремля

Попович отметил, что Россия отрабатывала подобные атаки в Сумской и Черниговской областях.

12 января 2026, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В последние месяцы Россия активно испытывала атаки ударными беспилотниками, включая "Шахеды", по украинской железнодорожной инфраструктуре. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт Денис Попович.

Путин подготовил новые проблемы для Украины: раскрыта шокирующая цель последних ударов Кремля

Фото: из открытых источников

По его словам, установка системы "Старлинк" значительно увеличила дальность полета дронов по сравнению со стандартными моделями. Хотя и классический "Шахед" имеет значительную дальность, ключевым является не только расстояние, но и точность управления. Основная цель атак — снизить эффективность опрокидывания грузов от польской границы, поэтому дроны избивают по определенным стратегическим направлениям.

Сначала российские удары были направлены на железнодорожную инфраструктуру: повреждали тяговые подстанции, узлы и логистические хабы. Впоследствии объектами стали отдельные тепловозы и ж/д склады, что создает значительные проблемы для логистики и движения грузов.

Попович подчеркнул, что подобные атаки Россия отрабатывала на территории Сумской и Черниговской областей, теперь постепенно перешла в Житомирскую область. Это приводит к серьезным угрозам для перевозок и усиливает потребность в защитных мерах.

Генеральный штаб уже разрабатывает контрмеры по противодействию беспилотникам. Среди возможных действий – привлечение дополнительных сил ПВО на ключевых маршрутах, использование мобильных комплексов ПВО и усиление защиты стратегических железнодорожных узлов. Эксперт подчеркнул, что дроны обычно двигаются по одному-двум маршрутам, поэтому дополнительное размещение противовоздушных сил на этих траекториях является логичным и эффективным решением.

Портал "Комментарии" уже писал , что если у кого-то еще оставались сомнения в результативности дальнобойных атак по территории России, последние события дают на них четкий ответ, отмечает политолог Петр Олещук.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости