Путін підготував небачену небезпеку для українців вже скоро: озвучено приголомшливий задум

Росія модернізує ударні безпілотники типу "Шахед", оснащуючи їх реактивними двигунами, що дозволяє їм розвивати швидкість до 500 км/год. Через це українським дронам-перехоплювачам стає значно складніше знищувати такі цілі. Про це в інтерв'ю OBOZ.UA заявив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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За словами військового експерта, більшість українських безпілотників-перехоплювачів розроблялися для боротьби зі звичайними ударними дронами, які оснащені поршневими двигунами та рухаються зі швидкістю приблизно до 225 км/год. Самі ж українські перехоплювачі можуть набирати близько 250 км/год, що дозволяло їм ефективно знищувати попередні модифікації "Шахедів" і повільніші розвідувальні БпЛА.

Однак ситуація змінилася після появи в арсеналі російської армії реактивних версій цих безпілотників. Через значно вищу швидкість польоту вони стали набагато складнішою ціллю для наявних українських засобів перехоплення.

"Якщо противник використовує дрони, які летять зі швидкістю близько 500 км/год, то наші нинішні перехоплювачі вже не можуть їх наздогнати", – пояснив Романенко.

На його переконання, Україні необхідно якнайшвидше розробити нове покоління дронів-перехоплювачів із реактивними двигунами. Такі апарати мають розвивати швидкість щонайменше 600–700 км/год, щоб мати запас переваги над модернізованими російськими безпілотниками.

Водночас експерт визнав, що реалізація такого проєкту вимагатиме значних ресурсів. Йдеться не лише про фінансування, а й про розвиток відповідних технологій, виробничих потужностей та організацію серійного випуску нових систем.

Портал "Коментарі" вже писав, що Нідерланди заявили, що вичерпали власні можливості для прямого військового постачання Україні. Про це повідомила міністерка оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус, зазначивши, що Амстердам і надалі підтримуватиме Київ політично та закликатиме союзників активніше долучатися до допомоги, однак власні ресурси держави майже повністю використані.