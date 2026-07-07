"Можливості вичерпані": у ЄС приголомшили заявою про постачання зброї Україні

Нідерланди заявили, що вичерпали власні можливості для прямого військового постачання Україні. Про це повідомила міністерка оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус, зазначивши, що Амстердам і надалі підтримуватиме Київ політично та закликатиме союзників активніше долучатися до допомоги, однак власні ресурси держави майже повністю використані.

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За словами очільниці оборонного відомства, Нідерланди вже передали Україні значний обсяг озброєння та військового обладнання, тому наразі не мають можливості суттєво розширити пакет підтримки.

"У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, оскільки ми вже зробили дуже багато", – заявила Єшільгоз-Зегеріус.

Міністерка підкреслила, що країна не відмовляється від підтримки України загалом, однак тепер основний акцент робитиметься на координації міжнародної допомоги та співпраці з іншими партнерами, які ще мають необхідні ресурси.

Під час спілкування з журналістами Єшільгоз-Зегеріус також прокоментувала питання можливого передання Україні додаткових ракет для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Вона дала зрозуміти, що Нідерланди вже не можуть задовольнити такі запити.

"Ми досягли межі своїх можливостей", – наголосила міністерка оборони.

Водночас це не означає припинення фінансової участі країни у зміцненні обороноздатності України. Як зазначає Bloomberg, від початку повномасштабної війни Нідерланди вже спрямували на військову допомогу Києву 9,1 млрд євро (приблизно 10,4 млрд доларів). Крім того, уряд країни передбачив ще 11,6 млрд євро на майбутні програми підтримки.

Як вже писали "Коментарі", загроза для Запоріжжя зростає не через просування російських військ, а через вдосконалення їхніх засобів ураження. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня України, полковник ЗСУ Владислав Волошин.