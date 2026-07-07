logo_ukra

BTC/USD

63196

ETH/USD

1773.46

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Можливості вичерпані": у ЄС приголомшили заявою про постачання зброї Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

"Можливості вичерпані": у ЄС приголомшили заявою про постачання зброї Україні

Від початку повномасштабної війни Нідерланди виділили на військову допомогу Україні 9,1 млрд євро

7 липня 2026, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Нідерланди заявили, що вичерпали власні можливості для прямого військового постачання Україні. Про це повідомила міністерка оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус, зазначивши, що Амстердам і надалі підтримуватиме Київ політично та закликатиме союзників активніше долучатися до допомоги, однак власні ресурси держави майже повністю використані.

"Можливості вичерпані": у ЄС приголомшили заявою про постачання зброї Україні

Фото: з відкритих джерел

За словами очільниці оборонного відомства, Нідерланди вже передали Україні значний обсяг озброєння та військового обладнання, тому наразі не мають можливості суттєво розширити пакет підтримки.

"У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, оскільки ми вже зробили дуже багато", – заявила Єшільгоз-Зегеріус. 

Міністерка підкреслила, що країна не відмовляється від підтримки України загалом, однак тепер основний акцент робитиметься на координації міжнародної допомоги та співпраці з іншими партнерами, які ще мають необхідні ресурси.

Під час спілкування з журналістами Єшільгоз-Зегеріус також прокоментувала питання можливого передання Україні додаткових ракет для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Вона дала зрозуміти, що Нідерланди вже не можуть задовольнити такі запити.

"Ми досягли межі своїх можливостей", – наголосила міністерка оборони. 

Водночас це не означає припинення фінансової участі країни у зміцненні обороноздатності України. Як зазначає Bloomberg, від початку повномасштабної війни Нідерланди вже спрямували на військову допомогу Києву 9,1 млрд євро (приблизно 10,4 млрд доларів). Крім того, уряд країни передбачив ще 11,6 млрд євро на майбутні програми підтримки.

Як вже писали "Коментарі", загроза для Запоріжжя зростає не через просування російських військ, а через вдосконалення їхніх засобів ураження. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня України, полковник ЗСУ Владислав Волошин.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини