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Великий обласний центр України за крок до нової загрози: у ЗСУ попередили про план РФ

Українські захисники успішно відтіснили окупаційні сили РФ на Оріхівській ділянці фронту

7 липня 2026, 14:00
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Клименко Елена

Загроза для Запоріжжя зростає не через просування російських військ, а через вдосконалення їхніх засобів ураження. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня України, полковник ЗСУ Владислав Волошин.

Великий обласний центр України за крок до нової загрози: у ЗСУ попередили про план РФ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, відстань від передових позицій російської армії до Запоріжжя залишається приблизно такою ж, як і раніше, — близько 30–35 кілометрів. Ба більше, на Оріхівському напрямку, який є найближчим до обласного центру, українські військові змогли покращити своє тактичне становище. Під час активних бойових дій Сили оборони відтіснили російські підрозділи з окремих рубежів і повернули контроль над низкою позицій.

Втім, попри це, небезпека для міста лише посилюється. Причина полягає в тому, що російська армія активно нарощує можливості своїх ударних засобів.

"Загроза для Запоріжжя збільшилася, бо противник збільшує дальність своїх засобів ураження. Зокрема, тих самих FPV-дронів, а також дронів на оптоволокні, які зараз летять на відстань на 30 км й далі. Наприклад, він застосовує різні системи та різні способи доставки FPV-дронів", – пояснив Волошин. 

За словами речника, окупанти постійно вдосконалюють тактику використання безпілотників, що дозволяє їм атакувати цілі на значно більшій відстані, ніж раніше. Саме тому навіть населені пункти, які не розташовані безпосередньо біля лінії фронту, дедалі частіше опиняються під загрозою.

Окрім безпілотників, російські війська продовжують застосовувати й інші види далекобійного озброєння. За словами Волошина, для ударів по Запоріжжю та інших містах ворог активно використовує керовані авіаційні бомби (КАБ), ракети різних типів, а також ударні безпілотники типу Shahed.

Портал "Коментарі" вже писав, що майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО може стати важливою для подальшої підтримки України. Серед головних тем переговорів – посилення тиску на Росію, дефіцит ракет до систем Patriot і перспективи завершення війни, вважає політолог Ігор Рейтерович.



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