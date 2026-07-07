Большой областной центр Украины в шаге от новой угрозы: в ВСУ предупредили о плане РФ

Угроза для Запорожья растет не из-за продвижения российских войск, а из-за усовершенствования их средств поражения. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин.

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По его словам, расстояние от передовых позиций российской армии до Запорожья остается примерно таким же, как и раньше, — около 30–35 километров. Более того, на Ореховском направлении, которое является ближайшим к областному центру, украинские военные смогли улучшить свое тактическое положение. В ходе активных боевых действий Силы обороны оттеснили российские подразделения из отдельных рубежей и вернули контроль над рядом позиций.

Впрочем, несмотря на это, опасность для города только усугубляется. Причина в том, что российская армия активно наращивает возможности своих ударных средств.

"Угроза для Запорожья увеличилась, потому что противник увеличивает дальность своих средств поражения. В частности, тех же FPV-дронов, а также дронов на оптоволокне, которые сейчас летят на расстояние на 30 км и дальше. Например, он применяет разные системы и разные способы доставки FPV-дронов", – пояснил Волошин.

По словам спикера, оккупанты постоянно совершенствуют тактику использования беспилотников, что позволяет им атаковать цели на значительно большем расстоянии, чем раньше. Именно поэтому даже населенные пункты, не расположенные непосредственно у линии фронта, все чаще оказываются под угрозой.

Помимо беспилотников, российские войска продолжают применять и другие виды дальнобойного вооружения. По словам Волошина, для ударов по Запорожью и другим городам враг активно использует управляемые авиационные бомбы (КАБ), ракеты разных типов, а также ударные беспилотники типа Shahed.

Портал "Комментарии" уже писал, что предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО может стать важной для дальнейшей поддержки Украины. Среди главных тем переговоров – усиление давления на Россию, дефицит ракет к системам Patriot и перспективы завершения войны, считает политолог Игорь Рейтерович.