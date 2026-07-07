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"Возможности исчерпаны": в ЕС ошеломили заявлением о поставках оружия Украине

С начала полномасштабной войны Нидерланды выделили на военную помощь Украине 9,1 млрд евро

7 июля 2026, 14:15
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Клименко Елена

Нидерланды заявили, что исчерпали собственные возможности для прямого военного снабжения Украины. Об этом сообщила министерша обороны страны Дилан Ешильгоз-Зегериус, отметив, что Амстердам и дальше будет поддерживать Киев политически и призвать союзников активнее приобщаться к помощи, однако собственные ресурсы государства почти полностью использованы.

"Возможности исчерпаны": в ЕС ошеломили заявлением о поставках оружия Украине

Фото: из открытых источников

По словам главы оборонного ведомства, Нидерланды уже передали Украине значительный объем вооружения и военного оборудования, поэтому пока нет возможности существенно расширить пакет поддержки.

"У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, поскольку мы уже сделали очень много", — заявила Ешильгоз-Зегериус.

Министр подчеркнула, что страна не отказывается от поддержки Украины в целом, однако теперь основной акцент будет делаться на координации международной помощи и сотрудничества с другими партнерами, которые еще имеют необходимые ресурсы.

В ходе общения с журналистами Ешильгоз-Зегериус также прокомментировала вопрос возможной передачи Украине дополнительных ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Она дала понять, что Нидерланды уже не могут удовлетворить подобные запросы.

"Мы достигли предела своих возможностей", – подчеркнула министерша обороны.

В то же время, это не означает прекращения финансового участия страны в укреплении обороноспособности Украины. Как отмечает Bloomberg, с начала полномасштабной войны Нидерланды уже направили на военную помощь Киеву 9,1 млрд. евро (приблизительно 10,4 млрд. долларов). Кроме того, правительство страны предусмотрело еще 11,6 млрд евро на будущие программы поддержки.

Как уже писали "Комментарии", угроза для Запорожья растет не из-за продвижения российских войск, а из-за усовершенствования их средств поражения. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин.



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