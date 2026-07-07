Путин подготовил невиданную опасность для украинцев уже скоро: озвучен потрясающий замысел

Россия модернизирует ударные беспилотники типа "Шахед", оснащая их реактивными двигателями, что позволяет развивать скорость до 500 км/ч. Поэтому украинским дронам-перехватчикам становится значительно сложнее уничтожать такие цели. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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По словам военного эксперта, большинство украинских беспилотников-перехватчиков разрабатывались для борьбы с обычными ударными дронами, оснащенными поршневыми двигателями и двигающимися со скоростью примерно до 225 км/ч. Сами же украинские перехватчики могут набирать около 250 км/ч, что позволяло им эффективно уничтожать предыдущие модификации "Шахедов" и более медленные разведывательные БПЛА.

Однако ситуация изменилась после появления в арсенале русской армии реактивных версий этих беспилотников. Из-за значительно более высокой скорости полета они стали гораздо более сложной целью для имеющихся украинских средств перехвата.

"Если противник использует дроны, летящие со скоростью около 500 км/ч, то наши нынешние перехватчики уже не могут их догнать", – объяснил Романенко.

По его убеждению, Украине необходимо как можно быстрее разработать новое поколение дронов-перехватчиков с реактивными двигателями. Такие аппараты должны развивать скорость не менее 600–700 км/ч, чтобы запас преимущества перед модернизированными российскими беспилотниками.

В то же время эксперт признал, что реализация такого проекта потребует значительных ресурсов. Речь идет не только о финансировании, но и развитии соответствующих технологий, производственных мощностей и организации серийного выпуска новых систем.

Портал "Комментарии" уже писал , что Нидерланды заявили, что исчерпали собственные возможности для прямого военного снабжения Украины. Об этом сообщила министерша обороны страны Дилан Ешильгоз-Зегериус, отметив, что Амстердам и дальше будет поддерживать Киев политически и призвать союзников активнее приобщаться к помощи, однако собственные ресурсы государства почти полностью использованы.