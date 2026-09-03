Путін підготував 8 хвиль страшнмих атак по Україні: на Заході шокували термінами і цілями

За даними прогнозу, який приписують американській розвідці та Міністерству енергетики США, Росія може готувати нову масштабну кампанію ударів по енергетичній системі України. Найбільш небезпечний період очікується наприкінці вересня — на початку жовтня, тобто напередодні початку холодного сезону.

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Згідно з цими даними, російські війська потенційно можуть здійснити до восьми масованих атак на українську енергетику. При цьому особливо руйнівними можуть виявитися перші три хвилі ударів, під час яких РФ здатна одночасно застосовувати велику кількість ракет та безпілотників.

У прогнозі, який пов'язують із розвідкою та Міненерго США, серед найбільш уразливих напрямків називають енергетичні об'єкти Київщини, Одещини, Дніпропетровщини, Черкащини, Вінниччини та західних регіонів України. Під час окремих масованих ударів противник нібито може задіяти до 90 ракет, намагаючись завдати максимальних пошкоджень критичній інфраструктурі.

Якщо атаки призведуть до значних руйнувань об'єктів генерації та електромереж, в окремих областях можуть виникнути серйозні проблеми з електропостачанням. Один зі сценаріїв передбачає, що відключення електроенергії можуть сягати 14–16 годин на добу.

Водночас фактична ситуація залежатиме від результативності української ППО, масштабів можливих пошкоджень, запасу обладнання та швидкості ремонтних робіт.

Найбільшу загрозу прогнозують на кінець вересня — початок жовтня. Саме в цей період Росія потенційно може розпочати чергову кампанію масованих ударів, намагаючись послабити українську енергосистему перед зимою.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може продовжувати денні атаки безпілотниками на Київ ще протягом найближчих двох-трьох тижнів. Після цього інтенсивність ударів здатна суттєво зменшитися, однак ключову роль у зміні ситуації може відіграти відповідь України. Такий прогноз озвучив військовий оглядач Олексій Гетьман. За його оцінкою, регулярні денні нальоти БпЛА стали частиною нової тактики російських військ, проте підтримувати її в нинішньому режимі нескінченно Москва не зможе.