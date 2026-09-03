На Київ чекають тижні вирішальних атак: озвучено гучний прогноз про різкий перелом у війні

Росія може продовжувати денні атаки безпілотниками на Київ ще протягом найближчих двох-трьох тижнів. Після цього інтенсивність ударів здатна суттєво зменшитися, однак ключову роль у зміні ситуації може відіграти відповідь України. Такий прогноз озвучив військовий оглядач Олексій Гетьман. За його оцінкою, регулярні денні нальоти БпЛА стали частиною нової тактики російських військ, проте підтримувати її в нинішньому режимі нескінченно Москва не зможе.

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"Це нова реальність, до якої треба звикати. Але вона не може тривати безкінечно. Вона закінчиться за два-три тижні. Чому? Бо буде наша потужна дія у відповідь", — заявив Гетьман.

Експерт пов'язує можливе зниження інтенсивності атак не лише з ресурсами противника. На його думку, одним із головних факторів може стати посилення українських ударів по території Росії.

Гетьман вважає, що саме відчутна відповідь здатна змусити противника переглянути нинішню тактику повітряного терору.

"Будуть наші потужні дії у відповідь. Тоді бажання робити по нас щось зникне", — наголосив військовий оглядач.

Тим часом у Києві вже кілька днів фіксують нову особливість російської тактики — безпілотники можуть з'являтися над столицею та поблизу неї протягом дня, через що повітряні тривоги перестали бути переважно нічною загрозою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про готовність Москви до дипломатичного врегулювання війни не мають нічого спільного з реальними діями Росії. Кремль продовжує бойові дії та одночасно намагається переконати світ у своєму прагненні до переговорів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи останні висловлювання Путіна.