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Киев ждут недели решающих атак: озвучен громкий прогноз о резком переломе в войне

Алексей Гетьман прогнозирует, что нынешняя волна дневных дроновых атак на столицу может занять еще две-три недели, а мощный ответ Украины способен изменить тактику РФ

3 сентября 2026, 09:20
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Клименко Елена

Россия может продолжать дневные атаки беспилотниками на Киев еще в ближайшие две-три недели. После этого интенсивность ударов способна существенно снизиться, однако ключевую роль в изменении ситуации может сыграть ответ Украины. Такой прогноз озвучил военный обозреватель Алексей Гетьман . По его оценке, регулярные дневные налеты БПЛА стали частью новой тактики российских войск, однако поддерживать ее в нынешнем режиме до бесконечности Москва не сможет.

Киев ждут недели решающих атак: озвучен громкий прогноз о резком переломе в войне

Фото: из открытых источников

"Это новая реальность, к которой нужно привыкать. Но она не может продолжаться бесконечно. Она закончится через две-три недели. Почему? Потому что будет наше мощное ответное действие", — заявил Гетьман.

Эксперт связывает возможное понижение интенсивности атак не только с ресурсами противника. По его мнению, одним из главных факторов может стать усиление украинских ударов по территории России .

Гетман считает, что именно ощутимый ответ способен заставить противника пересмотреть нынешнюю тактику воздушного террора.  

"Будут наши мощные ответные действия. Тогда желание делать по нам что-то исчезнет", — подчеркнул военный обозреватель.

Между тем, в Киеве уже несколько дней фиксируют новую особенность российской тактики — беспилотники могут появляться над столицей и вблизи нее в течение дня , из-за чего воздушные тревоги перестали быть преимущественно ночной угрозой.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности Москвы к дипломатическому урегулированию войны не имеют ничего общего с реальными действиями России. Кремль продолжает боевые действия и одновременно пытается убедить мир в своем стремлении к переговорам. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя последние высказывания Путина.



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