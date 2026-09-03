Путин подготовил 8 волн страшных атак по Украине: на Западе шокировали сроками и целями

По данным прогноза, который приписывают американской разведке и Министерству энергетики США , Россия может готовить новую масштабную кампанию ударов по энергетической системе Украины . Наиболее опасный период ожидается в конце сентября — начале октября, то есть в канун начала холодного сезона.

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Согласно этим данным, российские войска потенциально могут осуществить до восьми массированных атак на украинскую энергетику . При этом особенно разрушительными могут оказаться первые три волны ударов, во время которых РФ способна одновременно применять большое количество ракет и беспилотников.

В прогнозе, который связывают с разведкой и Минэнерго США , среди наиболее уязвимых направлений называют энергетические объекты Киевской, Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и западных регионов Украины . Во время отдельных массированных ударов противник якобы может задействовать до 90 ракет , пытаясь нанести максимальные повреждения критической инфраструктуре.

Если атаки приведут к значительным разрушениям объектов генерации и электросетей, в некоторых областях могут возникнуть серьезные проблемы с электроснабжением. Один из сценариев предполагает, что отключения электроэнергии могут достигать 14–16 часов в сутки .

В то же время, фактическая ситуация будет зависеть от результативности украинского ПВО , масштабов возможных повреждений, запаса оборудования и скорости ремонтных работ.

Наибольшую угрозу прогнозируют на конец сентября — начало октября . Именно в этот период Россия может начать очередную кампанию массированных ударов, пытаясь ослабить украинскую энергосистему перед зимой.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может продолжать дневные атаки беспилотниками на Киев еще в ближайшие две-три недели. После этого интенсивность ударов способна существенно снизиться, однако ключевую роль в изменении ситуации может сыграть ответ Украины. Такой прогноз озвучил военный обозреватель Алексей Гетьман. По его оценке, регулярные дневные налеты БПЛА стали частью новой тактики российских войск, однако поддерживать ее в нынешнем режиме до бесконечности Москва не сможет.