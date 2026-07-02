Путін перейшов останню межу: що насправді означає найкривавіший удар по Києву

За даними столичної прокуратури, станом на 2 липня кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ збільшилась до 21 людини. Це удар розпачу чи справді російський диктатор Путін вірить, що подібними атаками може зламати волю українців до спротиву? Чи може свідчити даний удар про те, що ніякі вибори та мир, про що вже заговорили у низці телеграм-каналів, цієї осені – неможливі? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Росія намагається створити атмосферу тотального страху

Політичний експерт Світлана Кушнір так процентувала ситуацію:

"Сьогоднішній обстріл має характер психологічного тиску. Це спроба зламати єдність українського народу у негативному ставленні до Росії. Окрім того, це і новий ступінь підвищення градусу ескалації перед можливими перемовинами".

Експерт додає, також це спроба створити атмосферу тотального страху та викликання стокгольмського синдрому у частини українців, аби благали за будь-яких умов перемир'я, навіть – ціною відмови від частини українських областей, на які зазіхає держава-агресор.

"Мої щирі співчуття рідним загиблих, побажання швидкого та повноцінного одужання пораненим, велика пошана і уклін всім медиками, рятувальникам, пожежникам, поліцейським за їхню роботу в таких умовах – зазначив співрозмовниця порталу "Коментарі".

Щодо виборів, то Світлана Кушнір говорить, що Росії теж треба перемир'я на час виборчих перегонів, як не крути. Недавня раптова нарада з питань економіки та соціальних питань по Калінінградській області Путіна виглядає не просто дивною. Вона свідчить про певні підготовчі заходи щодо протистояння з країнами блоку НАТО.

"Воювати на два фронти РФ важко, тому її керівництво йде шляхом ескалації, аби змусити нас до миру за будь-яку ціну. На користь цієї думки є і раптове припинення залізничного сполучення між РФ та низкою країн: Фінляндією, Естонією та Латвією. Росія готується до масштабної війни, тому їй конче необхідно притлумити наш спротив як на фронті, так і в глибокому тилу", – підсумувала експерт.

Ця війна не закінчиться найближчим часом

Експерт Української фабрики думки Юрій Гаврилечко зазначив, кияни справді пережили ще одну жахливу ніч. Непросто було й в інших українських містах.

"Дуже багато загиблих… Вічна пам’ять кожній і кожному. Через нездатність просунутися на лінії фронту та неспроможність захистити власні військові й нафтові об’єкти, росіяни знову нанесли удари по житлових будинках. Для вбивства цивільних Росія не шкодує нічого й випускає все, що може, — всю наявну у неї зброю. На жаль, українські діти сьогодні знають види сучасних бойових ракет краще, ніж мешканці будь-яких інших гарячих точок світу. Росіяни готові фанатично спалювати майбутнє власної країни заради вбивства українських сімей, руйнування домівок, нищення дитячих садків та лікарень", – зазначив експерт.

Він наголошує варто визнати, ця війна не закінчиться найближчим часом. Тому політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо.

"Замість пошуку виграшних стратегій для виборчих кампаній необхідно сконцентруватися на способах об’єднання країни та її підготовці до тривалого захисту. Україна не має важливішої мети ніж вистояти в цій війні. І лише об’єднавшись, суспільство зможе витримати агресію та зберегти себе та свою державу. Інших рецептів не існує", – зауважив експерт.

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