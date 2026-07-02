Путин перешел последний рубеж: что на самом деле означает самый кровавый удар по Киеву

По данным столичной прокуратуры, по состоянию на 2 июля количество погибших в Киеве в результате массированной комбинированной атаки РФ увеличилось до 21 человека. Это удар отчаяния действительно ли российский диктатор Путин верит, что подобными атаками может сломить волю украинцев к сопротивлению? Может ли свидетельствовать данный удар о том, что никакие выборы и мир, о чем уже заговорили в ряде телеграмм-каналов, этой осенью невозможны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россия пытается создать атмосферу тотального страха

Политический эксперт Светлана Кушнир так процентировала ситуацию:

"Сегодняшний обстрел носит характер психологического давления. Это попытка сломить единство украинского народа в негативном отношении к России. Кроме того, это и новая степень повышения градуса эскалации перед возможными переговорами".

Эксперт добавляет, также это попытка создать атмосферу тотального страха и вызвать стокгольмский синдром у части украинцев, чтобы умоляли при любых условиях перемирия, даже ценой отказа от части украинских областей, на которые посягает государство-агрессор.

"Мои искренние соболезнования родным погибших, пожелание быстрого и полноценного выздоровления раненым, большое уважение и поклон всем медикам, спасателям, пожарным, полицейским за их работу в таких условиях – отметил собеседница портала "Комментарии".

Что касается выборов, то Светлана Кушнир говорит, что России тоже нужно перемирие на время избирательной гонки, как ни крути. Недавнее внезапное совещание по экономике и социальным вопросам по Калининградской области Путина выглядит не просто странным. Она свидетельствует об определенных подготовительных мерах по противостоянию со странами блока НАТО.

"Воевать на два фронта РФ трудно, поэтому ее руководство идет по пути эскалации, чтобы заставить нас к миру любой ценой. В пользу этого мнения есть и внезапное прекращение железнодорожного сообщения между РФ и рядом стран: Финляндией, Эстонией и Латвией. Россия готовится к масштабной войне, поэтому ей необходимо подавить наше сопротивление как на фронте, так и в глубоком тылу", – подытожила эксперт.

Эта война не закончится в ближайшее время

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко отметил, что киевляне действительно пережили еще одну ужасную ночь. Непросто было и в других украинских городах.

"Очень много погибших… Вечная память каждому и каждому. Из-за неспособности продвинуться на линии фронта и неспособности защитить собственные военные и нефтяные объекты, россияне снова нанесли удары по жилым домам. Для убийства гражданских Россия не жалеет ничего и выпускает все, что может — все имеющееся у нее оружие. К сожалению, украинские дети сегодня знают виды современных боевых ракет лучше, чем жители любых других горячих точек мира. Россияне готовы фанатично сжигать будущее собственной страны ради убийства украинских семей, разрушения домов, уничтожения детских садов и больниц", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, что эта война не закончится в ближайшее время. Поэтому политикам, планирующим провести выборы этой осенью, следует прекратить обманывать себя и людей вокруг.

Вместо поиска выигрышных стратегий для избирательных кампаний необходимо сконцентрироваться на способах объединения страны и ее подготовке к длительной защите. Украина не имеет более важной цели, чем выстоять в этой войне. И только объединившись, общество сможет выдержать агрессию и сохранить себя и свое государство. Других рецептов не существует", – заметил эксперт.

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