Путін перед вибором: які три цілі хоче досягти щодо України

Перед російським диктатором Володимиром Путіним стоїть стратегічна дилема – зробити тимчасову паузу у війні проти України або продовжити активні бойові дії щонайменше ще на 12–18 місяців. Такий прогноз озвучив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, ключовим фактором є те, як Кремль оцінює позицію США та особисто президента Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про те, чи намагатиметься Москва "збивати ставки" Вашингтона, чи шукатиме варіант тимчасового компромісу у вигляді паузи, а не повного завершення війни.

Павло Клімкін наголошує: навіть у разі перемовин Росія не відмовляється від своїх стратегічних цілей, а лише може змінювати тактику. Серед основних напрямків, які Кремль просуває у закритих і публічних переговорах, він назвав три ключові питання.

Дипломат зауважив, по-перше, це спроба отримати вигідне для себе рішення щодо Донбасу. По-друге – тиск на політичну систему України з метою її дестабілізації та ослаблення. І по-третє – формування нових правил взаємодії з НАТО, зокрема визначення обмежень для України.

"Йдеться про спроби перевантажити українську владу, нав’язати власні умови та паралельно вести діалог про те, що можна і не можна робити у відносинах із Альянсом", — пояснив колишній очільник МЗС.

За його оцінкою, ці питання обговорюються на різних міжнародних майданчиках, як у відкритому форматі, так і через конфіденційні канали.

Таким чином, навіть потенційна пауза у війні може бути лише елементом ширшої стратегії Кремля, спрямованої на перегрупування сил і підготовку до нового етапу протистояння.

