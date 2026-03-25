Путин перед выбором: какие три цели хочет достичь по отношению к Украине

Перед российским диктатором Владимиром Путиным стоит стратегическая дилемма – сделать временную паузу в войне против Украины или продолжить активные боевые действия, по меньшей мере, еще на 12–18 месяцев. Такой прогноз озвучил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, ключевым фактором является то, как Кремль оценивает позицию США и лично президента Дональда Трампа. В частности, речь идет о том, будет ли Москва пытаться "сбивать ставки" Вашингтона или будет искать вариант временного компромисса в виде паузы, а не полного завершения войны.

Павел Климкин отмечает: даже в случае переговоров Россия не отказывается от своих стратегических целей, а может менять тактику. Среди основных направлений, продвигаемых Кремлем в закрытых и публичных переговорах, он назвал три ключевых вопроса.

Дипломат заметил, во-первых, это попытка получить выгодное для себя решение по Донбассу. Во-вторых, давление на политическую систему Украины с целью ее дестабилизации и ослабления. И в-третьих – формирование новых правил взаимодействия с НАТО, в частности, определение ограничений для Украины.

"Речь идет о попытках перегрузить украинские власти, навязать собственные условия и параллельно вести диалог о том, что можно и нельзя делать в отношениях с Альянсом", — пояснил бывший глава МИД.

По его оценке, эти вопросы обсуждаются на разных международных площадках, как в открытом формате, так и через конфиденциальные каналы.

Таким образом, даже потенциальная пауза в войне может быть лишь элементом более широкой стратегии Кремля, направленной на перегруппировку сил и подготовку к новому этапу противостояния.

Россия не демонстрирует готовности отказаться от своих стратегических целей в войне против Украины, однако возможность для переговоров о ее завершении все еще сохраняется. В то же время это "окно возможностей" постепенно сужается. Об этом в блицинтервью "Телеграфу" заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.




