Путин перед выбором: какие три цели хочет достичь по отношению к Украине
Путин перед выбором: какие три цели хочет достичь по отношению к Украине

Павел Климкин предупреждает: Россия может либо взять передышку для перегруппировки, либо продолжить войну еще на год и больше

25 марта 2026, 14:59
Кравцев Сергей

Перед российским диктатором Владимиром Путиным стоит стратегическая дилемма – сделать временную паузу в войне против Украины или продолжить активные боевые действия, по меньшей мере, еще на 12–18 месяцев. Такой прогноз озвучил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевым фактором является то, как Кремль оценивает позицию США и лично президента Дональда Трампа. В частности, речь идет о том, будет ли Москва пытаться "сбивать ставки" Вашингтона или будет искать вариант временного компромисса в виде паузы, а не полного завершения войны.

Павел Климкин отмечает: даже в случае переговоров Россия не отказывается от своих стратегических целей, а может менять тактику. Среди основных направлений, продвигаемых Кремлем в закрытых и публичных переговорах, он назвал три ключевых вопроса.

Дипломат заметил, во-первых, это попытка получить выгодное для себя решение по Донбассу. Во-вторых, давление на политическую систему Украины с целью ее дестабилизации и ослабления. И в-третьих – формирование новых правил взаимодействия с НАТО, в частности, определение ограничений для Украины.

"Речь идет о попытках перегрузить украинские власти, навязать собственные условия и параллельно вести диалог о том, что можно и нельзя делать в отношениях с Альянсом", — пояснил бывший глава МИД.

По его оценке, эти вопросы обсуждаются на разных международных площадках, как в открытом формате, так и через конфиденциальные каналы.

Таким образом, даже потенциальная пауза в войне может быть лишь элементом более широкой стратегии Кремля, направленной на перегруппировку сил и подготовку к новому этапу противостояния.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия не демонстрирует готовности отказаться от своих стратегических целей в войне против Украины, однако возможность для переговоров о ее завершении все еще сохраняется. В то же время это "окно возможностей" постепенно сужается. Об этом в блицинтервью "Телеграфу" заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.




