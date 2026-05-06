Путін панікує через свій парад: у ЄС рознесли диктатора через цинічний зрив перемир'я

Відмова Росії прийняти пропозицію України щодо перемир’я ще раз підтверджує небажання Кремля серйозно вести мирні переговори. Попри заяви про "припинення вогню" на 9 травня, ініціатива Москви виглядає як спроба забезпечити безперешкодне проведення параду на Красній площі, а не як реальний крок до миру. Таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна, повідомляє ERR.

"Росія продовжила атаки в ніч на 9 травня, показавши, що мирні переговори її не цікавлять. Їхнє "перемир’я" було виключно іміджевим кроком, спрямованим на проведення пропагандистського параду, а не на серйозні дипломатичні процеси", — підкреслив Тсакхна.

За його словами, скорочення масштабу параду цього року вперше за десятиліття свідчить про внутрішню слабкість Кремля та страх перед Україною. Підготовка до святкування відображає невпевненість режиму, що намагається продемонструвати свою силу, але водночас показує його обмежені можливості.

"Росія завжди прагнула постати як потужна військова держава. Парад Перемоги був центральним елементом цього іміджу. Але нинішні обмеження та зменшення масштабів заходу вказують на серйозні внутрішні проблеми та страхи влади перед реальністю конфлікту з Україною", — додав міністр.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські системи протиповітряної оборони залишаються значною загрозою, хоча у ворога спостерігається дефіцит боєприпасів для їхніх зенітних комплексів. Про це розповів військовий експерт Іван Киричевський, який служить у 413-му полку СБС "Рейд" та спеціалізується на озброєнні, під час ефіру Radio NV.