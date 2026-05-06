Путин паникует из-за своего парада: в ЕС разнесли диктатора из-за циничного срыва перемирия

Отказ России принять предложение Украины о перемирии еще раз подтверждает нежелание Кремля серьезно вести мирные переговоры. Несмотря на заявления о прекращении огня на 9 мая, инициатива Москвы выглядит как попытка обеспечить беспрепятственное проведение парада на Красной площади, а не как реальный шаг к миру. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна, сообщает ERR.

Россия продолжила атаки в ночь на 9 мая, показав, что мирные переговоры ее не интересуют. Их "перемирие" было исключительно имиджевым шагом, направленным на проведение пропагандистского парада, а не на серьезные дипломатические процессы", — подчеркнул Тсакхна.

По его словам, сокращение масштаба парада в этом году впервые за десятилетие свидетельствует о внутренней слабости Кремля и страхе перед Украиной. Подготовка к празднованию отражает неуверенность режима, пытающегося продемонстрировать свою силу, но в то же время показывает его ограниченные возможности.

"Россия всегда стремилась предстать как мощное военное государство. Парад Победы являлся центральным элементом этого имиджа. Но нынешние ограничения и уменьшение масштабов мероприятия указывают на серьезные внутренние проблемы и страхи власти перед реальностью конфликта с Украиной", – добавил министр.

