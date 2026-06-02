Путін отримав тривожні сигнали: чи готовий Кремль зупинити війну заради порятунку економіки

Російський диктатор Володимир Путін продовжує робити ставку на війну проти України, незважаючи на попередження економічного блоку уряду, що посилюються, про наростаючі фінансові проблеми. Як відзначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Кремль поки не готовий скорочувати військові витрати навіть на тлі бюджетного дефіциту, що стрімко зростає.

Згідно з інформацією, опублікованою Bloomberg, представники російського Міністерства фінансів та Центрального банку неодноразово попереджали керівництво країни про те, що нинішній рівень військових витрат стає надто обтяжливим для економіки. За даними джерел, чиновники пропонували скоротити оборонні витрати, проте зіткнулися із опором з боку Міністерства оборони та частини оточення Путіна.

Більше того, російські військові нібито вимагають додаткового фінансування, аргументуючи це необхідністю продовження бойових дій та підтримки підприємств, які працюють на оборонний комплекс.

Ситуація ускладнюється тим, що бюджетний дефіцит перевищив заплановані показники. За перші три місяці 2026 року дефіцит російського бюджету досяг 4,58 трлн рублів, що виявилося вищим за показник, закладений на весь рік.

За даними джерел, під час підготовки бюджету на 2026 рік влада розраховувала на можливе завершення війни та подальше зниження військових витрат. Однак ці очікування не справдилися. Навіть потенційне зростання світових цін на нафту, як вважають експерти, не здатне вирішити структурні проблеми російської економіки, що накопичилися.

В ISW вважають, що відмова Путіна скорочувати військові витрати може бути пов'язана з його переконаністю в можливості здобути військову перемогу в найближчому майбутньому. Аналітики не виключають, що російський лідер отримує спотворену інформацію про ситуацію на фронті та переоцінює реальні успіхи армії.

При цьому скорочення фінансування війни, на думку експертів, могло б послабити позиції російських військ та створити додаткові можливості для українських контратак. Саме тому Кремль поки вважає за краще продовжувати дорогу військову кампанію, незважаючи на ризики, що зростають, для власної економіки.

