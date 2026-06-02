Путин получил тревожные сигналы: готов ли Кремль остановить войну, ради спасения экономики

Российский диктатор Владимир Путин продолжает делать ставку на войну против Украины, несмотря на усиливающиеся предупреждения экономического блока правительства о нарастающих финансовых проблемах. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), Кремль пока не готов сокращать военные расходы даже на фоне стремительно растущего бюджетного дефицита.

Согласно информации, опубликованной Bloomberg, представители российского Министерства финансов и Центрального банка неоднократно предупреждали руководство страны о том, что нынешний уровень военных расходов становится слишком обременительным для экономики. По данным источников, чиновники предлагали сократить оборонные затраты, однако столкнулись с сопротивлением со стороны Министерства обороны и части окружения Путина.

Более того, российские военные якобы требуют дополнительного финансирования, аргументируя это необходимостью продолжения боевых действий и поддержки предприятий, работающих на оборонный комплекс.

Ситуация осложняется тем, что бюджетный дефицит уже превысил запланированные показатели. За первые три месяца 2026 года дефицит российского бюджета достиг 4,58 трлн рублей, что оказалось выше показателя, заложенного на весь год.

По данным источников, при подготовке бюджета на 2026 год власти рассчитывали на возможное завершение войны и последующее снижение военных расходов. Однако эти ожидания не оправдались. Даже потенциальный рост мировых цен на нефть, как считают эксперты, не способен решить накопившиеся структурные проблемы российской экономики.

В ISW полагают, что отказ Путина сокращать военные расходы может быть связан с его убежденностью в возможности добиться военной победы в обозримом будущем. Аналитики не исключают, что российский лидер получает искаженную информацию о ситуации на фронте и переоценивает реальные успехи армии.

При этом сокращение финансирования войны, по мнению экспертов, могло бы ослабить позиции российских войск и создать дополнительные возможности для украинских контратак. Именно поэтому Кремль пока предпочитает продолжать дорогостоящую военную кампанию, несмотря на растущие риски для собственной экономики.

