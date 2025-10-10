logo_ukra

Путін отримає відповідь за нещадний удар: названо головне завдання ЗСУ
Путін отримає відповідь за нещадний удар: названо головне завдання ЗСУ

Авіаексперт Анатолій Храпчинський припускає, що Україна може відповісти на нічну атаку РФ власними засобами, зокрема — ударами по об'єктах у тилу ворога, оскільки американські балістичні ракети поки що не надані.

10 жовтня 2025, 12:40
Автор:
Клименко Елена

Окупанти у ніч на 10 жовтня здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися Київ, Запоріжжя та інші регіони. Росія цілеспрямовано б’є по критичних об'єктах, залишаючи без світла великі області. Колишній офіцер Повітряних Сил Анатолій Храпчинський заявив, що відповідь України має бути "дзеркальною" — тобто ударом у відповідь по енергетичних вузлах РФ.

Путін отримає відповідь за нещадний удар: названо головне завдання ЗСУ

На його думку, такі атаки можуть викликати невдоволення серед російської еліти, яка мешкає в Московській та Ленінградській областях. Саме ці регіони, за словами експерта, мають стати пріоритетними цілями, адже вдарити по них — означає зачепити інтереси вищого керівництва країни-агресора.

Храпчинський також зазначив, що поки США зволікають із постачанням далекобійних систем, Україна використовує власне озброєння: зокрема ракети "Нептун" і новітню розробку — "Фламінго". Вони вже застосовуються для точкових ударів по цілях у тилу противника.

Важливо не тільки відповідати на атаки ворога, а й нарощувати оборону всередині країни, підкреслює фахівець. Потрібно зміцнювати захист енергетичних об’єктів, більшість з яких розташовані на поверхні й залишаються вразливими. На думку Храпчинського, Україна має вкладати ресурси у створення систем попередження, ефективної протидії та інженерного захисту, зокрема — будівництво укриттів або підземних енергоцентрів.

Як вже писали "Коментарі", очікування на зимовий період стають усе більш тривожними, але Європейський Союз не зменшує свою присутність у Києві, — заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді".



Теги:

