Все дедалі гірше: у Євросоюзі насторожили заявою про майбутнє існування України

Очікування на зимовий період стають усе більш тривожними, але Європейський Союз не зменшує свою присутність у Києві, — заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді".

Фото: з відкритих джерел

"Атаки на енергетичну інфраструктуру – не щось нове. Хоча дві попередні зими виявилися доволі "спокійними" у плані енергопостачання та опалення. Але очікування на цю зиму стають дедалі гіршими після кожної атаки. Тому донорська спільнота зараз дуже активно мобілізується, щоб допомогти, де можливо", — сказала вона.

Матернова також наголосила, що від початку повномасштабної війни Євросоюз підтримує відновлення енергосектору України та працює над диверсифікацією джерел енергії. ЄС уже направив понад 3 млрд євро лише на енергетику.

"Що стосується електрики: дійсно, ми очікуємо відключень світла. Можливо, вони будуть локальними. І, сподіваюся, нам вдасться забезпечити достатні постачання електроенергії з ЄС до України – ми надаємо кошти на це. Ми також постійно доставляємо великі генератори, трансформатори, ресурси для закупівлі газу та збільшення імпорту електроенергії", — зазначила дипломат.

Водночас пані посол запевнила, що рівень дипломатичної присутності ЄС у Києві залишається незмінним.

"І наскільки мені відомо, те саме стосується усіх європейських посольств. Я не чула, щоб хтось скорочував дипломатичний персонал. Не тільки наше посольство, а й інші зазнали пошкоджень від авіаударів – хоча, можливо, не так сильно, як ми. І я вважаю, що наша присутність у Києві говорить сама за себе", — додала Матернова.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські FPV-дрони з фіксованим крилом змінюють уявлення про війну в глибокому тилу противника, завдаючи точних ударів на десятки кілометрів, повідомляє Forbes. Завдяки здатності долати великі відстані, ці безпілотники практично знищують для ворога поняття "безпечна зона".