Все хуже: в Евросоюзе насторожили заявлением о будущем существовании Украины

Ожидания на зимний период становятся все тревожнее, но Европейский Союз не уменьшает свое присутствие в Киеве, — заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

Фото: из открытых источников

"Атаки на энергетическую инфраструктуру – не что-то новое. Хотя две предыдущие зимы оказались достаточно "спокойными" в плане энергоснабжения и отопления. Но ожидания этой зимой становятся все хуже после каждой атаки. Поэтому донорское сообщество сейчас очень активно мобилизуется, чтобы помочь, где возможно", — сказала она.

Матернова также отметила, что с начала полномасштабной войны Евросоюз поддерживает восстановление энергосектора Украины и работает над диверсификацией источников энергии. ЕС уже направил более 3 млрд евро только на энергетику.

"Что касается электричества: действительно, мы ожидаем отключений света. Возможно, они будут локальными. И, надеюсь, нам удастся обеспечить достаточные поставки электроэнергии из ЕС в Украину — мы предоставляем средства на это. Мы также постоянно доставляем большие генераторы, трансформаторы, ресурсы для закупки газа и увеличение импорта электроэнергии", — сказал он.

В то же время, посол заверила, что уровень дипломатического присутствия ЕС в Киеве остается неизменным.

"И насколько мне известно, то же касается всех европейских посольств. Я не слышала, чтобы кто-то сокращал дипломатический персонал. Не только наше посольство, но и другие получили повреждения от авиаударов – хотя, возможно, не так сильно, как мы. И я считаю, что наше присутствие в Киеве говорит само за себя", — добавила Матернова.

