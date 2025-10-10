logo

Путин получит ответ за беспощадный удар: названа главная задача ВСУ

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский предполагает, что Украина может ответить на ночную атаку РФ собственными средствами, в частности ударами по объектам в тылу врага, поскольку американские баллистические ракеты пока не предоставлены.

10 октября 2025, 12:40
Автор:
Клименко Елена

Оккупанты в ночь на 10 октября совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались Киев, Запорожье и другие регионы. Россия целенаправленно сказывается на критических объектах, оставляя без света большие области. Бывший офицер Воздушных Сил Анатолий Храпчинский заявил, что ответ Украины должен быть "зеркальным" — то есть ответным ударом по энергетическим узлам РФ.

Путин получит ответ за беспощадный удар: названа главная задача ВСУ

По его мнению, такие атаки могут вызвать недовольство среди российской элиты, проживающей в Московской и Ленинградской областях. Именно эти регионы, по словам эксперта, должны стать приоритетными целями, ведь ударить по ним означает затронуть интересы высшего руководства страны-агрессора.

Храпчинский также отметил, что пока США затягивают поставки дальнобойных систем, Украина использует собственное вооружение: в частности ракеты "Нептун" и новейшую разработку — "Фламинго". Они уже используются для точечных ударов по целям в тылу противника.

Важно не только отвечать на атаки врага, но и наращивать оборону внутри страны, подчеркивает специалист. Следует укреплять защиту энергетических объектов, большинство из которых расположены на поверхности и остаются уязвимыми. По мнению Храпчинского, Украина должна вкладывать ресурсы в создание систем предупреждения, эффективного противодействия и инженерной защиты, в частности, строительство укрытий или подземных энергоцентров.

Как уже писали "Комментарии", ожидания на зимний период становятся все более тревожными, но Европейский Союз не умаляет свое присутствие в Киеве, — заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
