Путін отримає новий резерв: куди кинуть 50 тисяч військ КНДР і чого чекати Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея має намір надіслати в РФ до 50 тис. солдатів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, на які напрямки фронту Путін може кинути ці війська та яким буде найгірший сценарій для України.

Допомога КНДР Росії. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що спочатку північнокорейські військові можуть отримати завдання там, де Росії найбільше бракує живої сили. Йдеться про штурмові дії, оборону вже захоплених позицій, ротації та прикриття другорядних напрямків. Але головна небезпека, на думку моделі, полягає зовсім не в самих солдатах КНДР.

Якщо північнокорейці займуть частину позицій або виконуватимуть допоміжні завдання, РФ зможе вивільнити власних військових. Їх можуть перекинути на ключові ділянки фронту, де Кремль планує активні наступальні дії. Особливо небезпечне залучення військових КНДР не лише як піхоти, а й до забезпечення, артилерії та інших завдань. У такому разі російська армія зможе довше підтримувати високий темп бойових дій.

Чат-бот Gemini розглядає північнокорейський контингент передусім як спосіб компенсувати дефіцит живої сили без нової хвилі мобілізації в РФ. За прогнозом моделі, військових КНДР можуть використовувати на прикордонних територіях, зокрема для прикриття тилу, або на Донбасі та Півдні для утримання позицій і виконання виснажливих завдань. Це дозволить російським бригадам із більшим бойовим досвідом звільнитися від другорядної роботи та зосередитися на штурмах.

Найгірший сценарій — масовані атаки за участю північнокорейців під прикриттям російської артилерії та КАБів. Тоді українським військовим доведеться витрачати значну кількість снарядів, дронів і людського ресурсу на стримування такого наступу. Модель також допускає появу своєрідного постійного конвеєра живої сили КНДР для війни Росії проти України.

Чат-бот Copilot прогнозує дещо інший варіант. За його оцінкою, північнокорейців можуть не одразу відправляти на найскладніші ділянки фронту, а використовувати для утримання позицій та інших завдань окопної війни. Серед можливих напрямків модель називає Донбас і Запоріжжя. Чисельність військ КНДР сама по собі може створити додатковий тиск на українські підрозділи, навіть якщо їхня підготовка та озброєння поступатимуться російським силам.

Найнебезпечнішим сценарієм можуть бути масовані штурми у взаємодії з російською артилерією та авіацією. Це може призвести до виснаження української оборони та збільшення втрат. Водночас модель не вважає появу військ КНДР стратегічною катастрофою для України, оскільки якість цих сил, за її оцінкою, поступається їх кількості.

Усі три чат-боти сходяться на ключовому: Путін, найімовірніше, не кине десятки тисяч північнокорейців одразу на найгарячішу ділянку фронту. Їх можуть використовувати для утримання позицій, штурмів, роботи на другорядних напрямках або в тилу. Це дозволить частково закрити проблему нестачі особового складу.

Найгірше для України — якщо завдяки цьому Росія зможе вивільнити власні підготовлені підрозділи та направити їх туди, де потрібен наступ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найгірший сценарій використання Росією північнокорейської балістики.



