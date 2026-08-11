Путин получит новый резерв: куда бросят 50 тысяч войск КНДР и чего ждать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея намерена отправить в РФ до 50 тыс. солдат. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, на какие направления фронта Путин может бросить эти войска и каким будет худший сценарий для Украины.

Помощь КНДР России. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что первоначально северокорейские военные могут получить задачи там, где России больше не хватает живой силы. Речь идет о штурмовых действиях, обороне уже увлеченных позиций, ротации и прикрытия второстепенных направлений. Но главная опасность, по мнению модели, заключается отнюдь не в самих солдатах КНДР.

Если северокорейцы займут часть позиций или будут выполнять вспомогательные задачи, РФ сможет высвободить своих военных. Их могут опрокинуть на ключевые участки фронта, где Кремль планирует активные наступательные действия. Особенно опасно привлечение военных КНДР не только в качестве пехоты, но и к обеспечению, артиллерии и другим задачам. В этом случае российская армия сможет дольше поддерживать высокий темп боевых действий.

Чат-бот Gemini рассматривает северокорейский контингент, прежде всего, как способ компенсировать дефицит живой силы без новой волны мобилизации в РФ. По прогнозу модели, военные КНДР могут использоваться на приграничных территориях, в частности для прикрытия тыла, или на Донбассе и Юге для удержания позиций и выполнения изнурительных задач. Это позволит российским бригадам с большим боевым опытом освободиться от второстепенной работы и сосредоточиться на штурмах.

Худший сценарий – массированные атаки с участием северокорейцев под прикрытием русской артиллерии и КАБов. Тогда украинским военным придется тратить значительное количество снарядов, дронов и человеческого ресурса на сдерживание такого наступления. Модель также допускает появление своего рода постоянного конвейера живой силы КНДР для войны России против Украины.

Чат-бот Copilot прогнозирует несколько иной вариант. По его оценке, северокорейцев могут не сразу отправлять на сложные участки фронта, а использовать для удержания позиций и других задач окопной войны. Среди возможных направлений модель называет Донбасс и Запорожье. Численность войск КНДР сама по себе может оказать дополнительное давление на украинские подразделения, даже если их подготовка и вооружение будут уступать российским силам.

Самым опасным сценарием могут быть массированные штурмы во взаимодействии с русской артиллерией и авиацией. Это может привести к истощению украинской обороны и увеличению потерь. В то же время, модель не считает появление войск КНДР стратегической катастрофой для Украины, поскольку качество этих сил, по ее оценке, уступает их количеству.

Все три чат-бота сходятся на ключевом: Путин, вероятнее всего, не бросит десятки тысяч северокорейцев сразу на самый горячий участок фронта. Их могут использовать для удержания позиций, штурмов, работы на второстепенных направлениях или в тылу. Это позволит частично закрыть проблему нехватки личного состава.

Хуже всего для Украины – если благодаря этому Россия сможет высвободить собственные подготовленные подразделения и направить их туда, где нужно наступление.

Напомним: портал "Комментарии" писал о худшем сценарии использования Россией северокорейской баллистики.



