Путін отримає несподівану відповідь за страшні злочини в Україні: озвучено несподіване рішення

Королівство Норвегія оперативно надало Україні фінансову допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів США, спрямовану на підтримку енергетичного сектору та державного бюджету. Про це під час спільної пресконференції в Києві повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде разом з українським колегою Андрієм Сибігою.

Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні ми оголошуємо про новий пакет підтримки на 400 мільйонів доларів США, який буде надано негайно", — наголосив Ейде.

Половина цієї суми, тобто 200 мільйонів доларів, призначена для задоволення найнагальніших потреб в енергетиці. Кошти підуть на закупівлю газу та реалізацію заходів з енергозбереження, щоб забезпечити стабільну подачу тепла та електроенергії для українських домогосподарств протягом опалювального сезону.

Ще 200 мільйонів доларів виділяються на бюджетну підтримку України. Ці кошти мають стати своєрідним "мостом" до моменту, коли надійдуть обіцяні фінанси від Європейського Союзу, оскільки Норвегія може надати їх негайно, без затримок.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що норвезький парламент ще у грудні затвердив виділення 8,3 мільярда доларів на підтримку України у 2026 році, зберігши рівень допомоги на минулорічному рівні. Він відзначив, що Норвегія залишається одним із лідерів серед міжнародних донорів — її внесок у міжнародні ініціативи за останні два роки становить майже 17 мільярдів доларів, а загальна підтримка у 2025–2026 роках включно сягає 850 мільйонів доларів.

