Путин получит неожиданный ответ за страшные преступления в Украине: озвучено неожиданное решение
Путин получит неожиданный ответ за страшные преступления в Украине: озвучено неожиданное решение

За последние два года Норвегия предоставила Украине общую помощь в 17 млрд долларов

12 января 2026, 13:55
Автор:
Клименко Елена

Королевство Норвегия оперативно предоставило Украине финансовую помощь в размере 400 миллионов долларов США, направленную на поддержку энергетического сектора и государственного бюджета. Об этом во время совместной пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Путин получит неожиданный ответ за страшные преступления в Украине: озвучено неожиданное решение

"Сегодня мы объявляем о новом пакете поддержки на 400 миллионов долларов США, который будет предоставлен немедленно", — подчеркнул Эйде.

Половина этой суммы, то есть 200 миллионов долларов, предназначена для удовлетворения насущных потребностей в энергетике. Средства пойдут на закупку газа и реализацию мер по энергосбережению, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла и электроэнергии для украинских домохозяйств в течение отопительного сезона.

Еще 200 миллионов долларов выделяются в бюджетную поддержку Украины. Эти средства должны стать своеобразным "мостом" к моменту, когда поступят обещанные финансы от Европейского Союза, поскольку Норвегия может предоставить их немедленно без задержек.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что норвежский парламент еще в декабре утвердил выделение 8,3 миллиарда долларов в поддержку Украины в 2026 году, сохранив уровень помощи на уровне прошлого года. Он отметил, что Норвегия остается одним из лидеров среди международных доноров — ее вклад в международные инициативы за последние два года составляет около 17 миллиардов долларов, а общая поддержка в 2025–2026 годах включительно достигает 850 миллионов долларов.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Верховной Раде зарегистрирована новая законодательная инициатива, касающаяся языкового вопроса в сфере частного среднего образования. Группа народных депутатов предлагает законодательно ограничить возможность преподавания в частных школах на языке страны, которую украинский парламент официально признал государством-агрессором.



