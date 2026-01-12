Путин получит неожиданный ответ за страшные преступления в Украине: озвучено неожиданное решение

Королевство Норвегия оперативно предоставило Украине финансовую помощь в размере 400 миллионов долларов США, направленную на поддержку энергетического сектора и государственного бюджета. Об этом во время совместной пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Фото: из открытых источников

"Сегодня мы объявляем о новом пакете поддержки на 400 миллионов долларов США, который будет предоставлен немедленно", — подчеркнул Эйде.

Половина этой суммы, то есть 200 миллионов долларов, предназначена для удовлетворения насущных потребностей в энергетике. Средства пойдут на закупку газа и реализацию мер по энергосбережению, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла и электроэнергии для украинских домохозяйств в течение отопительного сезона.

Еще 200 миллионов долларов выделяются в бюджетную поддержку Украины. Эти средства должны стать своеобразным "мостом" к моменту, когда поступят обещанные финансы от Европейского Союза, поскольку Норвегия может предоставить их немедленно без задержек.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что норвежский парламент еще в декабре утвердил выделение 8,3 миллиарда долларов в поддержку Украины в 2026 году, сохранив уровень помощи на уровне прошлого года. Он отметил, что Норвегия остается одним из лидеров среди международных доноров — ее вклад в международные инициативы за последние два года составляет около 17 миллиардов долларов, а общая поддержка в 2025–2026 годах включительно достигает 850 миллионов долларов.

