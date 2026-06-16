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Путін остаточнозазнав фіаско у війні в Україні: названо шокуючу помилку диктатора

Під час війни проти України диктатор Путін припустився низки помилок. Історик Олександр Алфьоров пояснив, який чинник виявився вирішальним для Кремля

16 червня 2026, 17:00
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Клименко Елена

Російське політичне та військове керівництво під час повномасштабного вторгнення в Україну припустилося низки глибоких стратегічних прорахунків. Як вважає голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, сукупність рішень Кремля фактично завела Володимира Путіна у ситуацію без виходу, де він втратив можливість ефективно керувати власною воєнною стратегією. Про це історик розповів в інтерв’ю 24 каналу.

Путін остаточнозазнав фіаско у війні в Україні: названо шокуючу помилку диктатора

Фото: з відкритих джерел

Ключовий висновок експерта полягає в тому, що переломним став 2022 рік, коли Росія ще могла завершити війну на прийнятних для себе умовах, однак не змогла реалізувати цей шанс. Цей момент він називає одним із ключових провалів у стратегії Кремля, адже саме тоді Москва остаточно втратила здатність нав’язувати власний сценарій розвитку подій і контроль над результатом війни.

"У Путіна багато було насправді помилок у війні. Можливо, десь, скажу так, що помилка була в тому, що тоді в вересні, в жовтні 2022 року він побачив десь якусь зброю поруч з собою і не зробив те, чим би завершив цю війну", — сказав Алфьоров. 

Історик підкреслює, що поразки та невдачі Росії не зводяться лише до окремих військових рішень або дипломатичних кроків. На його переконання, першопричини значно глибші й пов’язані з особистісною природою та політичною роллю російського лідера, яка визначає логіку ухвалення рішень у Кремлі.

"Путін – це просто величезна помилка. Він не родився в системі помилки. Це онук ленінських кухарів", — зазначив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що Китай має значний вплив на Російську Федерацію, насамперед через масштабні економічні зв’язки між державами. Водночас, за його словами, Україна поки що не спостерігає готовності Пекіна використовувати цей вплив як інструмент тиску на російське керівництво з метою припинення війни. Про це глава держави розповів журналістам під час саміту G7, що проходив у французькому місті Евіан.



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