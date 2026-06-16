Зеленський висунув жорстке звинувачення Китаю через війну: про що мова

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Китай має значний вплив на Російську Федерацію, насамперед через масштабні економічні зв’язки між державами. Водночас, за його словами, Україна поки що не спостерігає готовності Пекіна використовувати цей вплив як інструмент тиску на російське керівництво з метою припинення війни. Про це глава держави розповів журналістам під час саміту G7, що проходив у французькому місті Евіан.

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Зеленський підкреслив, що досягнення миру потребує консолідації зусиль усіх країн, які зацікавлені у завершенні бойових дій. Він окремо звернув увагу на економічну залежність Росії від китайського ринку.

"Китай — це велика країна і дуже впливова країна. Я думаю, що найбільша торгівля Росії — саме з Китаєм, і це залежить від Китаю — купувати чи ні. Економіка РФ залежить від Китаю, від рішень Китаю. Це означає, що Китай має вплив", — пояснив він.

Окремо президент наголосив, що Україна зацікавлена у більш активній позиції Китаю в питанні завершення війни та потенційної участі Пекіна у мирних ініціативах. Водночас, за його словами, наразі відсутні ознаки того, що китайська сторона готова тиснути на Москву.

"Звичайно, ми були б раді, якби вони (китайці — ред.) допомогли. Але ми цього не відчуваємо. Ми не відчуваємо їхнього настрою. Ми не відчуваємо, що вони готові тиснути на Путіна, тобто робити все, щоб завершити цю війну. Можливо, щось зміниться. Звичайно, я дуже відкритий до зустрічі з президентом Сі. І наші команди можуть над цим працювати — саме для того, щоб зробити все можливе для зупинення війни", — заявив Зеленський.

Портал "Коментарі" вже писав, що пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки викликало широкий резонанс серед вірян та громадськості. На цю подію відреагував колишній намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь), який назвав руйнування святині великою трагедією для православного світу.