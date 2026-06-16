Могут, но не делают: Китаю выдвинут жесткий ультиматум из-за войны Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Китай имеет значительное влияние на Российскую Федерацию, в первую очередь из-за масштабных экономических связей между государствами. В то же время Украина пока не наблюдает готовности Пекина использовать это влияние как инструмент давления на российское руководство с целью прекращения войны. Об этом глава государства рассказал журналистам во время проходившего во французском городе Эвиан саммита G7.

Фото: из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что достижение мира нуждается в консолидации усилий всех стран, заинтересованных в завершении боевых действий. Он особо обратил внимание на экономическую зависимость России от китайского рынка.

"Китай — это большая страна и очень влиятельная страна. Я думаю, что крупнейшая торговля России — именно с Китаем, и это зависит от Китая — покупать или нет. Экономика РФ зависит от Китая, от решений Китая. Это означает, что Китай оказывает влияние", — пояснил он.

Отдельно президент подчеркнул, что Украина заинтересована в более активной позиции Китая в вопросе завершения войны и потенциального участия Пекина в мирных инициативах. В то же время, по его словам, отсутствуют признаки того, что китайская сторона готова давить на Москву.

"Конечно, мы были бы рады, если бы они (китайцы — ред.) помогли. Но мы этого не чувствуем. Мы не чувствуем их настроения. Мы не чувствуем, что они готовы давить на Путина, то есть делать все, чтобы завершить эту войну. Возможно, что-то изменится. Конечно, я очень открыт для встречи с президентом Си. остановка войны", — заявил Зеленский.

Портал "Комментарии" уже писал , что повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры в результате российской атаки вызвало широкий резонанс среди верующих и общественности. На это событие отреагировал бывший наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), назвавший разрушение святыни великой трагедией для православного мира.