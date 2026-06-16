Путин окончательно потерпел фиаско в войне в Украине: названа шокирующая ошибка диктатора

Российское политическое и военное руководство во время полномасштабного вторжения в Украину допустило ряд глубоких стратегических просчетов. Как считает глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, совокупность решений Кремля фактически завела Владимира Путина в ситуацию без выхода, где он упустил возможность эффективно управлять собственной военной стратегией. Об этом историк рассказал в интервью 24 каналу.

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Ключевой вывод эксперта в том, что переломным стал 2022 год, когда Россия еще могла завершить войну на приемлемых для себя условиях, однако не смогла реализовать этот шанс. Этот момент он называет одним из ключевых провалов в стратегии Кремля, ведь именно тогда Москва совсем утратила способность навязывать собственный сценарий развития событий и контроль над исходом войны.

"У Путина много было действительно ошибок в войне. Возможно, где-то, скажу так, что ошибка была в том, что тогда в сентябре, в октябре 2022 года он увидел где-то какое-то оружие рядом с собой и не сделал то, чем бы завершил эту войну", — сказал Алферов.

Историк подчеркивает, что поражения и неудачи России не сводятся только к отдельным военным решениям или дипломатическим шагам. По его убеждению, первопричины гораздо глубже и связаны с личностной природой и политической ролью российского лидера, определяющей логику принятия решений в Кремле.

"Путин – это просто огромная ошибка. Он не родился в системе ошибки. Это внук ленинских поваров", – отметил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Китай имеет значительное влияние на Российскую Федерацию, в первую очередь из-за масштабных экономических связей между государствами. В то же время Украина пока не наблюдает готовности Пекина использовать это влияние как инструмент давления на российское руководство с целью прекращения войны. Об этом глава государства рассказал журналистам во время проходившего во французском городе Эвиан саммита G7.