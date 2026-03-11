logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін остаточно зазнав тотального провалу в "СВО": воєнкори Кремля вже не приховують істерики
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін остаточно зазнав тотального провалу в "СВО": воєнкори Кремля вже не приховують істерики

Навіть пропагандисти вже не здатні заперечувати очевидне — війна Росії проти України опинилася в глухому куті, і для Москви в ній немає натяку на успіх

11 березня 2026, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Український журналіст і блогер Денис Казанський у новому відео проаналізував риторику російських військових блогерів та пропагандистів, які обговорюють перебіг так званої “СВО”. За його словами, навіть лояльні до Кремля коментатори дедалі частіше визнають, що війна Росії проти України опинилася у глухому куті.

Путін остаточно зазнав тотального провалу в "СВО": воєнкори Кремля вже не приховують істерики

Фото: з відкритих джерел

Однією з головних тем дискусій стала ідея створення “буферної зони” у Харківській області, яку Москва намагається реалізувати вже близько двох років. План передбачав відсування лінії фронту та захист російських прикордонних регіонів від атак. Однак навіть російські пропагандисти визнають, що ця стратегія не дала очікуваних результатів.

Російський військовий блогер Олександр Арутюнов (“Разведос”) під час ефіру у пропагандиста Володимира Соловйова заявив, що за час боїв Росія втратила тисячі військових, але буферна зона так і не забезпечила безпеки. Українські дрони, зокрема FPV-дрони, тепер здатні літати на десятки кілометрів, тому удари по російській території продовжуються.

Крім того, воєнкори дедалі частіше говорять про великі втрати російської армії у боях за невеликі села та про неправдиві звіти командування, яке інколи повідомляє про “захоплення” населених пунктів, куди війська фактично не дійшли.

На думку Казанського, такі заяви свідчать про зростаюче розчарування серед російських пропагандистів, які вже не можуть ігнорувати очевидне — перспектив для Москви у цій війні не видно.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що російська гірськолижниця Варвара Ворончихіна, яка здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх 2026 року, відмовляється коментувати війну, розв'язану Росією проти України.  



Джерело: https://t.me/kazansky2017/21964
