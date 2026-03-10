Цинізму немає меж: росіянка на Паралімпіаді грубо відповіла на питання про війну в Україні

Російська гірськолижниця Варвара Ворончихіна, яка здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх 2026 року, відмовляється коментувати війну, розв’язану Росією проти України. Як повідомляє Oboz.ua, спортсменка дала інтерв’ю пропагандистському телеканалу Match TV, де пояснила, що намагається уникати політичних тем, оскільки вони не мають для неї значення під час змагань.

Фото: з відкритих джерел

23-річна уродженка Москви наголосила, що її увага повністю зосереджена на спортивних виступах і що вона хоче насолоджуватися перебуванням в Італії без обговорення політики. Ворончихіна розповіла, що журналісти часто починають розмову з питань організації поїздки та участі в турнірі, але згодом намагаються перейти до політичних тем, яких вона уникає.

"Якщо чесно, спочатку запитують про проїзд. А потім переходять на політичні теми, які мені не хотілося б зачіпати. Я просто уникаю відповіді. А навіщо про це говорити? Це спорт, тут усі рівні. Хочеться насолоджуватися цією приголомшливою атмосферою в Італії. Ми до цього тренувалися в Італії, і не було ніякого негативу, конфліктів. Всі дуже тепло нас зустрічають. Це шалено приємно!" – заявила Ворончихіна.

Вона додала, що для неї важливо зберігати концентрацію на спортивних результатах та на позитивному настрої турніру, не втягуючись у будь-які політичні суперечки. Також спортсменка підкреслила, що атмосфера чемпіонату сприяє взаємоповазі серед учасників і створює комфортні умови для тренувань та виступів.

