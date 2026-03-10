Цинизму нет предела: россиянка на Паралимпиаде грубо ответила на вопрос о войне в Украине

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая золотую медаль на Паралимпийских играх 2026 года, отказывается комментировать войну, развязанную Россией против Украины. Как сообщает Oboz.ua, спортсменка дала интервью пропагандистскому телеканалу Match TV, где пояснила, что пытается избегать политических тем, поскольку они не имеют для нее значения во время соревнований.

Фото: из открытых источников

23-летняя уроженка Москвы подчеркнула, что ее внимание полностью сосредоточено на спортивных выступлениях и что она хочет наслаждаться пребыванием в Италии без обсуждения политики. Ворончихина рассказала, что журналисты часто начинают разговор по вопросам организации поездки и участия в турнире, но затем пытаются перейти к политическим темам, которых она избегает.

"Если честно, сначала спрашивают о проезде. А потом переходят на политические темы, которые мне не хотелось бы затрагивать. Я просто избегаю ответа. А зачем об этом говорить? Это спорт, здесь все уровни. Хочется наслаждаться этой потрясающей атмосферой в Италии. Мы до этого тренировались в Италии. Это безумно приятно!" – заявила Ворончихина.

Она добавила, что для нее важно сохранять концентрацию на спортивных результатах и позитивном настроении турнира, не втягиваясь в какие-либо политические споры. Также спортсменка подчеркнула, что атмосфера чемпионата способствует взаимоуважению участников и создает комфортные условия для тренировок и выступлений.

