Путин окончательно потерпел тотальный провал в "СВО": военкоры Кремля уже не скрывают истерики

Украинский журналист и блогер Денис Казанский в новом видео проанализировал риторику российских военных блогеров и пропагандистов, обсуждающих ход так называемой СВО. По его словам, даже лояльные Кремлю комментаторы все чаще признают, что война России против Украины оказалась в тупике.

Фото: из открытых источников

Одной из главных тем дискуссий стала идея создания буферной зоны в Харьковской области, которую Москва пытается реализовать уже около двух лет. План предусматривал отдвижение линии фронта и защиту российских пограничных регионов от атак. Однако даже российские пропагандисты признают, что эта стратегия не принесла ожидаемых результатов.

Российский военный блогер Александр Арутюнов (Разведос) во время эфира у пропагандиста Владимира Соловьева заявил, что за время боев Россия потеряла тысячи военных, но буферная зона так и не обеспечила безопасности. Украинские дроны, в частности, FPV-дроны, теперь способны летать на десятки километров, поэтому удары по российской территории продолжаются.

Кроме того, военкоры все чаще говорят о больших потерях российской армии в боях за небольшие села и о ложных отчетах командования, иногда сообщает о "захвате" населенных пунктов, куда войска фактически не дошли.

По мнению Казанского, такие заявления свидетельствуют о растущем разочаровании среди российских пропагандистов, которые уже не могут игнорировать очевидное перспектив для Москвы в этой войне не видно.

